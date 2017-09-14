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09:27 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе из-за ремонта перекрыли часть улицы Зорге

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В связи с капитальным ремонтом дорожного полотна в Уфе временно закрыто движение транспорта по улице Р. Зорге на участке от ул. С. Халтурина до Кировоградской.

Источник: РИА "Новости"

Работы ведутся в рамках реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили в администрации города.

Городские службы призывают жителей столицы проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дорог, пользоваться интерактивными сервисами, заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

«Закрытие движения всех видов транспорта необходимо для того, чтобы полностью прошел процесс полимеризации асфальта. Асфальт должен остыть до температуры, которая будет ниже температуры плавления битума. Это позволит избежать образования колейности на вновь уложенном асфальте и добиться высокого качества дорожного покрытия», — поясняют дорожники.

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