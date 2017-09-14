Приставам и экс-«Дальспецстрою» дали сутки на решение зарплатного кризиса
Сложившаяся ситуация возмутила главного российского омбудсмена.
Сложившаяся ситуация возмутила главного российского омбудсмена.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова дала сутки на поиск компромисса, который поможет решить проблему задолженности по зарплате перед сотрудниками бывшего «Дальспецстроя». Предприятие, которое сегодня носит наименование «Главное
Об этом Татьяна Москалькова сообщила журналистам по итогам расширенного заседания координационного совета уполномоченных по правам человека Дальневосточного федерального округа, которое прошло в Хабаровске.
«Я вчера провела не только приём граждан, но и встретилась с руководством судебных приставов в крае, а также с генеральным директором этого предприятия. Совершенно парадоксальная ситуация. Судебные приставы наложили арест на имущество, продажа которого могла бы обеспечить выплату заработной платы. Однако, по заявлению организации, суд вынес решение о запрете продажи арестованного имущества», — приводит слова омбудсмена информационное агентство «Интерфакс — Дальний Восток».
Как сообщало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ГВСУ № 6 рассчитывало полностью погасить долги перед собственными работниками к началу сентября. Источником средств должна была стать продажа имеющихся активов. Однако к назначенному сроку предприятию не удалось существенно снизить показатели по задолженности. С июня на экс-«Дальспецстрое» ввели процедуру наблюдения.
Татьяна Москалькова подчеркнула, что каждая из сторон привела свои аргументы. В частности, в строительной организации полагают, что приставы будут реализовывать имущество на невыгодных для предприятия условиях.
«Если они не смогут договориться, то я, как уполномоченный по правам человека, оставляю за собой право обратиться в Верховный суд России, чтобы отменить решение суда о запрете на реализацию этого имущества», — заявила омбудсмен.
Долги предприятия по зарплате превышают 300 миллионов рублей. Ранее стало известно, что власти Хабаровского края рассматривают возможность покупки за бюджетный счёт у предприятия готовых квартир, чтобы помочь ему рассчитаться с работниками, а заодно — обеспечить собственные социальные программы квадратными метрами.