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10:21 (мск), источник: Восток Медиа

Приставам и экс-«Дальспецстрою» дали сутки на решение зарплатного кризиса

Сложившаяся ситуация возмутила главного российского омбудсмена.

Источник: Восток Медиа

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова дала сутки на поиск компромисса, который поможет решить проблему задолженности по зарплате перед сотрудниками бывшего «Дальспецстроя». Предприятие, которое сегодня носит наименование «Главное военно-строительное управление № 6», должно договориться с судебными приставами, иначе омбудсмен пригрозила обратиться в Верховный суд.

Об этом Татьяна Москалькова сообщила журналистам по итогам расширенного заседания координационного совета уполномоченных по правам человека Дальневосточного федерального округа, которое прошло в Хабаровске.

«Я вчера провела не только приём граждан, но и встретилась с руководством судебных приставов в крае, а также с генеральным директором этого предприятия. Совершенно парадоксальная ситуация. Судебные приставы наложили арест на имущество, продажа которого могла бы обеспечить выплату заработной платы. Однако, по заявлению организации, суд вынес решение о запрете продажи арестованного имущества», — приводит слова омбудсмена информационное агентство «Интерфакс — Дальний Восток».

Как сообщало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ГВСУ № 6 рассчитывало полностью погасить долги перед собственными работниками к началу сентября. Источником средств должна была стать продажа имеющихся активов. Однако к назначенному сроку предприятию не удалось существенно снизить показатели по задолженности. С июня на экс-«Дальспецстрое» ввели процедуру наблюдения.

Татьяна Москалькова подчеркнула, что каждая из сторон привела свои аргументы. В частности, в строительной организации полагают, что приставы будут реализовывать имущество на невыгодных для предприятия условиях.

«Если они не смогут договориться, то я, как уполномоченный по правам человека, оставляю за собой право обратиться в Верховный суд России, чтобы отменить решение суда о запрете на реализацию этого имущества», — заявила омбудсмен.

Долги предприятия по зарплате превышают 300 миллионов рублей. Ранее стало известно, что власти Хабаровского края рассматривают возможность покупки за бюджетный счёт у предприятия готовых квартир, чтобы помочь ему рассчитаться с работниками, а заодно — обеспечить собственные социальные программы квадратными метрами.

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