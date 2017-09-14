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10:24 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

100 молодых ученых и 40 лучших учителей получат премии на Дону

Выплаты предназначены для прошедших конкурсный отбор педагогов и молодых специалистов, проявивших особые способности в научной деятельности.

Источник: Аргументы и факты

100 молодых ученых и 40 лучших учителей получат премии губернатора Ростовской области.

Согласно информации из официальных источников, премии учителям назначены по итогам конкурсного отбора, в котором участвовали 115 человек.

29 педагогов получат из областного бюджета по 30 тыс. рублей, 11 — по 50 тыс. рублей.

Кроме того, премии в размере более 16 тыс. рублей выплатят 100 молодым ученым, проявившим особые способности в научной деятельности.

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