100 молодых ученых и 40 лучших учителей получат премии на Дону

Источник: Аргументы и факты

100 молодых ученых и 40 лучших учителей получат премии губернатора Ростовской области.

Согласно информации из официальных источников, премии учителям назначены по итогам конкурсного отбора, в котором участвовали 115 человек.

29 педагогов получат из областного бюджета по 30 тыс. рублей, 11 — по 50 тыс. рублей.