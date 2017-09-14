100 молодых ученых и 40 лучших учителей получат премии на Дону
Выплаты предназначены для прошедших конкурсный отбор педагогов и молодых специалистов, проявивших особые способности в научной деятельности.
Выплаты предназначены для прошедших конкурсный отбор педагогов и молодых специалистов, проявивших особые способности в научной деятельности.
100 молодых ученых и 40 лучших учителей получат премии губернатора Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, премии учителям назначены по итогам конкурсного отбора, в котором участвовали 115 человек.
29 педагогов получат из областного бюджета по 30 тыс. рублей, 11 — по 50 тыс. рублей.
Кроме того, премии в размере более 16 тыс. рублей выплатят 100 молодым ученым, проявившим особые способности в научной деятельности.