«Ямал» запускает рейс из Екатеринбурга в Самару
Авиакомпания «Ямал» запускает с начала октября прямой регулярный маршрут из Кольцово в Самару.
Авиакомпания «Ямал» запускает с начала октября прямой регулярный маршрут из Кольцово в Самару.
Новый рейс будет выполняться ежедневно в 18:30 на самолетах CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров, сообщает
Отметим, «Ямал» станет третьей авиакомпанией в расписании Кольцово, выполняющей рейсы из Екатеринбурга в Самару. Сегодня перелеты между этими городами осуществляют «ЮТэйр» и «Руслайн».
Данный маршрут входит в топ-10 наиболее востребованных внутрироссийских направлений у пассажиров екатеринбургского аэропорта.
По итогам 8 месяцев 2017 года маршрутом Екатеринбург — Самара воспользовались 27,8 тысячи пассажиров, что сопоставимо с пассажиропотоком на таких популярных зарубежных направлениях, как Ираклион и Стамбул, и внутрироссийских — как Иркутск и Красноярск.