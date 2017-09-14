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09:51 (мск), источник: ЕАН

«Ямал» запускает рейс из Екатеринбурга в Самару

Авиакомпания «Ямал» запускает с начала октября прямой регулярный маршрут из Кольцово в Самару.

Источник: Reuters

Новый рейс будет выполняться ежедневно в 18:30 на самолетах CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта. Время в пути составит 1 час 35 минут.

Отметим, «Ямал» станет третьей авиакомпанией в расписании Кольцово, выполняющей рейсы из Екатеринбурга в Самару. Сегодня перелеты между этими городами осуществляют «ЮТэйр» и «Руслайн».

Данный маршрут входит в топ-10 наиболее востребованных внутрироссийских направлений у пассажиров екатеринбургского аэропорта.

По итогам 8 месяцев 2017 года маршрутом Екатеринбург — Самара воспользовались 27,8 тысячи пассажиров, что сопоставимо с пассажиропотоком на таких популярных зарубежных направлениях, как Ираклион и Стамбул, и внутрироссийских — как Иркутск и Красноярск.

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