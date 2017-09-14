«Ямал» запускает рейс из Екатеринбурга в Самару

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Новый рейс будет выполняться ежедневно в 18:30 на самолетах CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта. Время в пути составит 1 час 35 минут.

Отметим, «Ямал» станет третьей авиакомпанией в расписании Кольцово, выполняющей рейсы из Екатеринбурга в Самару. Сегодня перелеты между этими городами осуществляют «ЮТэйр» и «Руслайн».

Данный маршрут входит в топ-10 наиболее востребованных внутрироссийских направлений у пассажиров екатеринбургского аэропорта.