Лейкоз атакует коров в районах Новосибирской области

«За шесть месяцев ветеринарами было обследовано все поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях, а также 3008 голов КРС в личных подсобных хозяйствах. Практически треть из них являются вирусоносителями», — сообщила VN.ru врач-эпизоотолог Кыштовского ветучастка Ольга Дурнева.

Из обследованных 3008 голов в личных хозяйствах — 993 вирусоносителя. Проверено пока не все поголовье, иногда хозяева скрывают скот. Сколько из них уже ликвидировано — сказать трудно. По ветпаспорту сдано 20−30 голов, в том числе 8 — больных лейкозом.

«Вирусоноситель не подлежит немедленному забою, но уже должен содержаться отдельно от остальных животных, либо на специальном скотном дворе, либо на специальном выпасе, — рассказали VN.ru ветеринары. — На период искоренения лейкоза рекомендуется делать загоны — и для “вирусных”, и для здоровых. Но загонов, как правило, нет никаких. Не организовано и отдельное стадо».

Во всех субъектах РФ, имеющих равные поголовья КРС, включая Новосибирскую область, ситуация с лейкозом КРС сложная, рассказали VN.ru в пресс-службе правительства Новосибирской области. Прежде всего, потому, что лейкоз — это болезнь, в отношении которой не разработаны методы лечения, и самым эффективным способом борьбы с лейкозом является замена больного поголовья на здоровое.

Из всех районов области Ордынский район является полностью благополучным по лейкозу КРС. Ожидается оздоровление в Баганском, Черепановском, Тогучинском, Искитимском, Карасукском и других районах отдельных животноводческих ферм в неблагополучных хозяйствах.