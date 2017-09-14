На Северной дамбе будет закрыто движение

16, 17 и 18 сентября в Перми на Северной дамбе с 00:00 до 06:00 будет закрыто движение транспорта в оба направления. С 06:00 до 00:00 16 сентября водители не смогут проехать по дамбе в сторону центра, а 17 сентября в это же время перекроют направление из центра, предупреждает городская администрация.



В связи с закрытием Северной дамбы изменится движение общественного транспорта, однако трамваи будут следовать без изменений.



Так, в субботу, 16 сентября, автобусные маршруты № 32, № 68 и № 77 в направлении центра города будут следовать в объезд по бульвару Гагарина, улицам Революции и Николая Островского. В направлении Мотовилихинского района без изменений.



Троллейбусы № 13 будет курсировать через Южную дамбу в обоих направлениях.



В воскресенье, 17 августа, изменятся схемы движения в сторону Мотовилихинского района. Автобусные маршруты № 32, № 68 и № 77 будут следовать по улицам Николая Островского, Революции и бульвару Гагарина. В сторону центра города автобусы будут следовать по своим привычным маршрутам.



Троллейбусный маршрут № 10 будет курсировать через Южную дамбу в обоих направлениях.