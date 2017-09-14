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10:06 (мск), источник: Новости Перми

На Северной дамбе будет закрыто движение

С 16 по 18 сентября включительно на дамбе будут укладывать верхний слой асфальта, что приведет к ограничению движения транспорта.

16, 17 и 18 сентября в Перми на Северной дамбе с 00:00 до 06:00 будет закрыто движение транспорта в оба направления. С 06:00 до 00:00 16 сентября водители не смогут проехать по дамбе в сторону центра, а 17 сентября в это же время перекроют направление из центра, предупреждает городская администрация.

В связи с закрытием Северной дамбы изменится движение общественного транспорта, однако трамваи будут следовать без изменений.

Так, в субботу, 16 сентября, автобусные маршруты № 32, № 68 и № 77 в направлении центра города будут следовать в объезд по бульвару Гагарина, улицам Революции и Николая Островского. В направлении Мотовилихинского района без изменений.

Троллейбусы № 13 будет курсировать через Южную дамбу в обоих направлениях.

В воскресенье, 17 августа, изменятся схемы движения в сторону Мотовилихинского района. Автобусные маршруты № 32, № 68 и № 77 будут следовать по улицам Николая Островского, Революции и бульвару Гагарина. В сторону центра города автобусы будут следовать по своим привычным маршрутам.

Троллейбусный маршрут № 10 будет курсировать через Южную дамбу в обоих направлениях.

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