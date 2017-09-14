Отремонтированную ул. Немировича-Данченко сдали в эксплуатацию

От Коммунального моста до здания типографии «Советская Сибирь». У приемочной комиссии, в нее вошли инспекторы ГИБДД и специалисты дорожного хозяйства, нет претензий к работе.

Трудились по ночам, чтобы не создавать пробок. В итоге магистраль ровная, без единой трещины. Тротуары безопасные, с железным ограждением. Появились современные светодиодные регулировщики движения. Кроме того, на перекрестке с улицей Сибиряков-Гвардейцев установили комплекс фото- и видеофиксации. До 1-ого октября в мегаполисе сдадут в эксплуатацию еще семь объектов транспортной инфраструктуры. Проезжую часть и пешеходную зону обновят на Мочищенском шоссе, Красном проспекте, улице Титова, Станиславского и Петухова.

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