Отремонтированную ул. Немировича-Данченко сдали в эксплуатацию
Новый асфальт на улице
Новый асфальт на улице
От Коммунального моста до здания типографии «Советская Сибирь». У приемочной комиссии, в нее вошли инспекторы ГИБДД и специалисты дорожного хозяйства, нет претензий к работе.
Трудились по ночам, чтобы не создавать пробок. В итоге магистраль ровная, без единой трещины. Тротуары безопасные, с железным ограждением. Появились современные светодиодные регулировщики движения. Кроме того, на перекрестке с улицей
«Приемной комиссии еще предстоит посетить с проверкой улицу Шлюзовую и Авиастроителей. Они небольшие, одна находится в Дзержинском районе, другая — в Советском. Там не устроены только верхние слои дорожного полотна. После того как установится благоприятная погода, мы приступим к завершению ремонтных работ, на это нам понадобится примерно четыре дня», — сообщил начальник управления дорожного строительства мэрии Новосибирска Юрий Алексеевский.