Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
«Надела платье, как пальто»: светская львица о Светлане Бондарчук
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Самые привлекательные гражданства мираКак бы талантлив ни был человек, потолок его возможностей в большинстве случаев определяется тем местом, где он где живет. Теперь быть россиянином стало выгоднее
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
«Абрамс» даже не полезет в бой»: СМИ о схватке с Т-90
СМИ: встреча Путина и Орбана грозит кошмаром ЕС
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Родители, спасая сына, упали в кратер вулкана
СМИ узнали, откуда поступают звонки о лжеминировании по России
"Забыла купальник": СМИ про Кабаеву из Дома-2
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
16Последствия урагана «Ирма»
10:18 (мск), источник: VN.ru

Отремонтированную ул. Немировича-Данченко сдали в эксплуатацию

Новый асфальт на улице Немировича-Данченко в областном центре продержится, как минимум, пять лет. Об этом заявили вчера представители подрядной организации, отремонтировавшей участок протяженностью около трех километров.

От Коммунального моста до здания типографии «Советская Сибирь». У приемочной комиссии, в нее вошли инспекторы ГИБДД и специалисты дорожного хозяйства, нет претензий к работе.

Трудились по ночам, чтобы не создавать пробок. В итоге магистраль ровная, без единой трещины. Тротуары безопасные, с железным ограждением. Появились современные светодиодные регулировщики движения. Кроме того, на перекрестке с улицей Сибиряков-Гвардейцев установили комплекс фото- и видеофиксации. До 1-ого октября в мегаполисе сдадут в эксплуатацию еще семь объектов транспортной инфраструктуры. Проезжую часть и пешеходную зону обновят на Мочищенском шоссе, Красном проспекте, улице Титова, Станиславского и Петухова.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Приемной комиссии еще предстоит посетить с проверкой улицу Шлюзовую и Авиастроителей. Они небольшие, одна находится в Дзержинском районе, другая — в Советском. Там не устроены только верхние слои дорожного полотна. После того как установится благоприятная погода, мы приступим к завершению ремонтных работ, на это нам понадобится примерно четыре дня», — сообщил начальник управления дорожного строительства мэрии Новосибирска Юрий Алексеевский.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Отремонтированную ул. Немировича-Данченко сдали в эксплуатацию
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
Набиуллина: банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов из ВТБ24
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
«Спартак» упустил победу в матче Лиги чемпионов
В СК назвали сумму ущерба от действий замглавы ФСИН Коршунова
Обвиняемый в убийстве Драчева объявлен в международный розыск
Глава Минфина США запрашивал самолет ВВС для медового месяца
Спорт
Играли две слабые команды. Ничья в Мариборе — хороший результат «Спартак» не сумел поддержать почин ЦСКА и стартовал в Лиге Чемпионов гостевой ничьей с «Марибором»
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Московскую реновацию могут отдать туркам
Цены на новостройки упали до рекордного уровня
Для ипотечных заемщиков готовят нововведения
Проблемы ипотечников решит специальная комиссия
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь