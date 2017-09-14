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10:27 (мск), источник: Новости Перми

Часть Свердловского района осталась без воды

В четверг с утра и до вечера в нескольких домах было отключено водоснабжение. Работы носят плановый характер.

Источник: Новости Перми

С 09:00 до 18:00 14 сентября была отключена вода для проведения ремонтных работ в следующих домах:

— ул. Краснополянская, 30;.

— ул. Краснополянская, 9,11,13,15,17,19,12,10,8,6;.

— ул. К. Минина, 1а, 3;.

— ул. Кустова, 1,2,2а, 3,5,7;.

— ул. Барамзиной, 2,4,4а, 6а, 8,8а.

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Часть Свердловского района осталась без воды
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