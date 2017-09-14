Часть Свердловского района осталась без воды
В четверг с утра и до вечера в нескольких домах было отключено водоснабжение. Работы носят плановый характер.
В четверг с утра и до вечера в нескольких домах было отключено водоснабжение. Работы носят плановый характер.
С 09:00 до 18:00 14 сентября была отключена вода для проведения ремонтных работ в следующих домах:
— ул. Краснополянская, 30;.
— ул. Краснополянская, 9,11,13,15,17,19,12,10,8,6;.
— ул. К. Минина, 1а, 3;.
— ул. Кустова, 1,2,2а, 3,5,7;.
— ул. Барамзиной, 2,4,4а, 6а, 8,8а.