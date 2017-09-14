Омичи задолжали «Тепловой компании» 786 миллионов
Об этом сообщил глава предприятия Владимир Шебанков.
Об этом сообщил глава предприятия Владимир Шебанков.
Сегодня, 14 сентября, на
Стребовать с горожан долги за тепло крайне сложно.
Владимир Шебанков, директор «Тепловой компании»:
— Ведется работа по истребованию дебиторской задолженности. Что касается кредиторской задолженности, она тоже существует. Баланс положительный. Примерно 786 миллионов рублей. Самый большой должник -население. Эту задолженность очень трудно собрать. Всю дебиторскую задолженность у населения отсудили. Все данные переданы судебным приставам. Взыскать определенную сумму не представляется возможным. Однако отопительный сезон омские власти обещают начать с 25 сентября.