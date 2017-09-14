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10:30 (мск), источник: Om1.ru

Омичи задолжали «Тепловой компании» 786 миллионов

Об этом сообщил глава предприятия Владимир Шебанков.

Сегодня, 14 сентября, на пресс-конференции по началу отопительного сезона выступил глава «Тепловой компании» Владимир Шебанков. Он заявил, что основными должниками являются не предприятия, а жители.

Стребовать с горожан долги за тепло крайне сложно.

Владимир Шебанков, директор «Тепловой компании»:

 — Ведется работа по истребованию дебиторской задолженности. Что касается кредиторской задолженности, она тоже существует. Баланс положительный. Примерно 786 миллионов рублей. Самый большой должник -население. Эту задолженность очень трудно собрать. Всю дебиторскую задолженность у населения отсудили. Все данные переданы судебным приставам. Взыскать определенную сумму не представляется возможным. Однако отопительный сезон омские власти обещают начать с 25 сентября.

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