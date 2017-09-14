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10:14 (мск), источник: НТА-Приволжье

Вновь объявлен аукцион на организацию двух платных парковок в центре Нижнего Новгорода

Как сообщается на сайте госзакупок, оба аукциона проводит департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации Нижнего Новгорода.

Источник: НТА-Приволжье

Согласно опубликованной на портале информации, цена контракта останется неизменной — 3,497 млн. рублей на создание платной зоны парковки на пл. Максима Горького и еще 3,494 млн. рублей пойдет на организацию платной парковки автотранспорта на пересечении улицы Варварской и улицы Ковалихинской.

Оба аукциона пройдут 9 октября, а до 5 октября от всех желающих принять участие в конкурсе принимаются заявки. В технической документации к закупкам указано, что все работы должны быть выполнены до 30 ноября 2017 года.

Ранее сообщалось, что прежние аукционы не состоялись, так как на конкурсы по организации платных парковок не было подано ни одной заявки.

Напомним, что две муниципальные платные парковки планируется организовать на площади Максима Горького около ресторана Макдоналдс и на ул. Ковалихинской около «Центра международной торговли». На площади Горького будет предусмотрено 41 место, а на ул. Ковалихинской еще 53.

Парковки будут круглосуточными, ориентировочная стоимость парковочного места составит 50 рублей в час.

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