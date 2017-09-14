Глава ЦБ подтвердила, что банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов

«Хотя председатель правления (банка “Открытие”. — RNS) будет назначен только в завершение работы временной администрации, управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора, я бы хотела уже сегодня анонсировать, чтобы и клиенты, и контрагенты банка имели большую определенность, большее понимание, что эту позицию в банке согласился по нашему приглашению занять Михаил Михайлович Задорнов», — сказала она.