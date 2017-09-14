Глава ЦБ подтвердила, что банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов

«Хотя председатель правления (банка “Открытие”. — RNS) будет назначен только в завершение работы временной администрации, управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора, я бы хотела уже сегодня анонсировать, чтобы и клиенты, и контрагенты банка имели большую определенность, большее понимание, что эту позицию в банке согласился по нашему приглашению занять Михаил Михайлович Задорнов», — сказала она.
Накануне вечером источники РБК сообщили о том, что бывший министр финансов Михаил Задорнов перейдет в банк «ФК Открытие».
В конце августа газета «Коммерсант» сообщила, что банк «Открытие» прорабатывает антистрессовый сценарий, чтобы минимизировать потери из-за информационных атак.
По данным издания, в качестве антикризисного управляющего ЦБ предложил Михаила Задорнова.