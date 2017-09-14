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10:30 (мск), источник: RNS

Глава ЦБ подтвердила, что банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов

Банк «Открытие» после завершения работы временной администрации возглавит глава ВТБ24 Михаил Задорнов. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе XV Международного банковского форума ассоциации «Россия», который проходит в Сочи.

Источник: РИА "Новости"

«Хотя председатель правления (банка “Открытие”. — RNS) будет назначен только в завершение работы временной администрации, управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора, я бы хотела уже сегодня анонсировать, чтобы и клиенты, и контрагенты банка имели большую определенность, большее понимание, что эту позицию в банке согласился по нашему приглашению занять Михаил Михайлович Задорнов», — сказала она.

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Накануне вечером источники РБК сообщили о том, что бывший министр финансов Михаил Задорнов перейдет в банк «ФК Открытие».

В конце августа газета «Коммерсант» сообщила, что банк «Открытие» прорабатывает антистрессовый сценарий, чтобы минимизировать потери из-за информационных атак.

По данным издания, в качестве антикризисного управляющего ЦБ предложил Михаила Задорнова.
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
А Б
В финансовых кругах Задорнов считается грамотным, высокопрофессиональным специалистом, который прекрасно ориентируется в как в сфере финансов, так и в...
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