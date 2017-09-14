Власти Хабаровского края впервые вернули в казну неиспользуемую землю

Правительству Хабаровского края удалось добиться решения об отчуждении участка земли, пребывавшего в частной собственности, в пользу региона. В министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики подчеркнули, что это первый подобный прецедент.

Как сообщает в четверг региональный Фонд имущества, в крае завершают инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения.

«Поставлена задача: выявить неиспользуемые участки и пустить их в оборот. Земля должна работать, в ней нуждается аграрный бизнес. Самое сложное в этом процессе —добиться изъятия участков, находящихся в частной собственности, где годами не ведется никакой профильной деятельности. Законодатель прописал непростую схему по отчуждению таких земель», — сообщается в пресс-релизе.

Подобное дело региону удалось выиграть в суде впервые. Как отметила и.о. главы министерства Ирина Серова, теперь участок находится в казне. Её планируют реализовать через аукцион.

В сообщении отмечается, что такую практику в Хабаровском крае будут продолжать. Власти рассчитывают, что она даст новый импульс в части освоения земель сельскохозяйственного назначения.

«В Хабаровском крае участков, пригодных для таких работ, немного — 374 тысячи гектаров. Из них в собственности региона — 90 тысяч. Общая же площадь региона — 78 миллионов гектаров», — добавили в Фонде.