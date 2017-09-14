Глава свердловского минстроя пообещал, что строительство «Нового Уктуса» в Екатеринбурге возобновится не позднее 1 октября

Скан документа народный избранник опубликовал на своей странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из документа, вместо ЖСК «Уралэнергостройкомплекс» (соучредителем которого является депутат ЕГД от «Единой России» Игорь Плаксин, прим.), дом будет достраивать ГК «ТЭН». В настоящее время «Промсвязьбанк» дал положительное заключение по заявке группы компаний на финансирование завершения строительства проблемного объекта.

«Новоселье, судя по присланным документам, запланировано аж на лето 2019 года. Хотя ранее назывались совершенно другие сроки», — добавил Андрей Альшевских.

Напомним, дом пятой очереди упомянутого ЖК в настоящее время построен на 33%. При этом, сдать его планировалось во втором квартале этого года. Ранее объект хотели ввести в эксплуатацию в 2016 г. Согласно проекту, пятая очередь ЖК «Новый Уктус» — это 25-этажный дом общей площадью 17 тыс. кв. м. Строящийся объект располагается на пересечении улиц Самолетная — Павлодарская на участке площадью 2,3 га. Активное строительство и продажа квартир начались в ноябре 2013 года.

Пайщики пятой очереди ЖК «Новый Уктус» выходили на митинг в Екатеринбурге, а также провели серию одиночных пикетов, в том числе во время визита в Екатеринбург заместителя председателя Правительства России Дмитрия Козака.