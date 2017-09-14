Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
Эрдоган ответил США на критику сделки с Россией
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Самые привлекательные гражданства мираКак бы талантлив ни был человек, потолок его возможностей в большинстве случаев определяется тем местом, где он где живет. Теперь быть россиянином стало выгоднее
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Пиманов объяснил, почему Запад боится фильма «Крым» — СМИ
"Забыла купальник": СМИ про Кабаеву из Дома-2
Почему мой парень не против, что я выкладываю откровенные фото
В моду вошли кожаные чапсы (фото)
СМИ узнали, откуда поступают звонки о лжеминировании по России
"Забыла купальник": СМИ про Кабаеву из Дома-2
Соловьев заявил о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта
Стало известно о бизнесе сына Грефа
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
16Последствия урагана «Ирма»
10:38 (мск), источник: Nakanune.ru

Глава свердловского минстроя пообещал, что строительство «Нового Уктуса» в Екатеринбурге возобновится не позднее 1 октября

Строительство проблемной пятой очереди ЖК «Новый Уктус» в Екатеринбурге возобновится не позднее 1 октября. Об этом сообщается в официальном ответе свердловского минстроя за подписью министра Михаила Волкова на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

Скан документа народный избранник опубликовал на своей странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из документа, вместо ЖСК «Уралэнергостройкомплекс» (соучредителем которого является депутат ЕГД от «Единой России» Игорь Плаксин, прим.), дом будет достраивать ГК «ТЭН». В настоящее время «Промсвязьбанк» дал положительное заключение по заявке группы компаний на финансирование завершения строительства проблемного объекта.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Новоселье, судя по присланным документам, запланировано аж на лето 2019 года. Хотя ранее назывались совершенно другие сроки», — добавил Андрей Альшевских.

Напомним, дом пятой очереди упомянутого ЖК в настоящее время построен на 33%. При этом, сдать его планировалось во втором квартале этого года. Ранее объект хотели ввести в эксплуатацию в 2016 г. Согласно проекту, пятая очередь ЖК «Новый Уктус» — это 25-этажный дом общей площадью 17 тыс. кв. м. Строящийся объект располагается на пересечении улиц Самолетная — Павлодарская на участке площадью 2,3 га. Активное строительство и продажа квартир начались в ноябре 2013 года.

Пайщики пятой очереди ЖК «Новый Уктус» выходили на митинг в Екатеринбурге, а также провели серию одиночных пикетов, в том числе во время визита в Екатеринбург заместителя председателя Правительства России Дмитрия Козака.

Компания Плаксина вовлечена и в другой аналогичный конфликт — стройку ЖК «Первый Николаевский» также удалось запустить по новой после вмешательства правительства и прокуратуры региона — застройщик сменился, а администрация области решила выкупить часть квартир.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Все путем. Белозеров едет в Пермь разбираться с переносом железнодорожной ветки
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
Набиуллина: банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов из ВТБ24
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
«Спартак» упустил победу в матче Лиги чемпионов
В СК назвали сумму ущерба от действий замглавы ФСИН Коршунова
Обвиняемый в убийстве Драчева объявлен в международный розыск
Глава Минфина США запрашивал самолет ВВС для медового месяца
Спорт
Играли две слабые команды. Ничья в Мариборе — хороший результат «Спартак» не сумел поддержать почин ЦСКА и стартовал в Лиге Чемпионов гостевой ничьей с «Марибором»
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Пригороды Петербурга затоварены жильем низкого качества
Для ипотечных заемщиков готовят нововведения
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Самые необычные храмы мира (фото)
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь