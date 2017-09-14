Центнер мёда задержан при ввозе в Омскую область из Казахстана
По информации Пограничного управления инспекторами Россельхознадзора в ППУ «Черлакский» задержан автомобиль из Киргизии с партией мёда.
По информации Пограничного управления инспекторами Россельхознадзора в ППУ «Черлакский» задержан автомобиль из Киргизии с партией мёда.
В ходе осмотра установлено, что на эту партию мёда общим весом 100 кг была предоставлена только
Ввоз этой партии мёда на территорию Российской Федерации запрещён. В отношении груза принято решение о его возврате в место отправления. Правонарушитель привлечён к административной ответственности.
С 1.01.2017 г. региональным Россельхознадзором не допущено для ввоза 13 партий мёда общим весом более 1 тонны.