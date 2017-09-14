В Омске на сутки отменят один из трамвайных маршрутов

Источник: РИА "Новости"

На этот раз будет отремонтирован участок на пересечении улиц 3-я Транспортная и 6-я линия. В связи с этим, с 19 часов 15 сентября до 17 часов 15 сентября будет приостановлена работа маршрута № 2.

Как отметили в департаменте транспорта Омска, этот участок путей не ремонтировался уже 40 лет — с 1977 года. В ходе ремонтных работ на протяжении 25 метров будут уложены новые рельсы и шпалы, обновлены рельсовые скрепления, заменен балласт под путями. На одной из сторон также будут заменены шпалы.