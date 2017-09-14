ЕБРР может расширить операции в Беларуси

Источник: БЕЛТА

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

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«Касаясь направлений дальнейшего развития сотрудничества, стороны сошлись во мнении о возможности расширения операций банка в Беларуси как за счет новых направлений и форматов совместной работы, так и путем наращивания объемов финансирования по уже имеющимся проектам», — проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.

Стороны обсудили текущее состояние взаимодействия между Беларусью и ЕБРР, реализацию совместных проектов в банковском секторе, сфере коммунальной и транспортной инфраструктуры, возобновляемой энергетики, приватизации.