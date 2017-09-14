Начинается подача тепла в социальные учреждения Красноярска

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов провел совещание по вопросу готовности теплоисточников и коммунальных служб города к началу отопительного сезона.

В рамках совещания представители ресурсоснабжающих предприятий, жилищных организаций, социальной отрасли отчитались мэру о готовности к началу отопительного периода.

В период подготовки к отопительному сезону ресурсоснабжающими организациями был проведен комплекс мероприятий, включающий в себя замену теплотрасс, ремонт тепловых камер, проведение гидравлических испытаний, в ходе которых было выявлено 140 порывов. На текущий момент полностью устранены 130 порывов, по 10 объектам работы завершаются.

«Работы по 10 объектам мы завершим в ближайшее время, но ремонт не повлияет на сроки запуска тепла в квартиры и учреждения города. В целом, мы готовы к началу отопительного сезона», — рассказал директор «Красноярской теплотранспортной компании» Сергей Иванов.

К началу отопительного сезона готов жилищный фонд Красноярска, который насчитывает 5113 многоквартирных домов. Их управлением занимаются 456 управляющих компаний и ТСЖ. Акты готовности к отопительному периоду выданы 447 управляющим компаниям, 9 организаций завершают оформление актов на этой неделе.

Директор муниципальной управляющей компании Сергей Супрун отметил: «Весь жилой фонд, находящийся в управлении компании готов к приему тепла. Как только от ресурсоснабжающих компаний поступят телефонограммы, мы начнем открывать задвижки и запускать тепло в квартиры».

Заслушав отчеты, Глава города подчеркнул, что всем управляющим компаниям, необходимо проконтролировать ход подачи тепла в ветхие и аварийные дома, запланированные к расселению, но где еще проживают люди.

Сегодня, 14 сентября, тепло начнет поступать в социальные учреждения города. Эдхам Акбулатов в рамках совещания отметил, что управлению образования необходимо проконтролировать бесперебойность подачи тепла во все детские сады и школы, в том числе в капитально отремонтированные здания школы № 80, лицея 28, строящейся школы в жилом массиве «Иннокентьевский».

По информации синоптиков, в Красноярске в ближайшие дни будет удерживаться прохладная, дождливая погода. В начале следующей неделе в дневное время суток ожидается потепление.

«Учитывая, что установилась дождливая погода, тепло в квартиры горожан будет поступать с 18 сентября, несмотря на то, что среднесуточная температура не достигнет еще +8 градусов. Уже на этой неделе для оперативного подключения всех потребителей к теплоисточникам представителям управляющих компаний и ТСЖ необходимо организовать системную работу по подключению жилых домов, выезду бригад, которые должны будут оперативно устранять аварии либо завоздушивание стояков», — подчеркнул Эдхам Акбулатов.

Начиная с первого дня подключения потребителей к тепловой энергии, ежедневно мэру будет представляться оперативная информация о включении источников тепла и подключении зданий города к теплоснабжению.