Сотни домов не готовы к началу отопительного сезона

Источник: Вести - Пермь

В Перми стартовал отопительный сезон. Тепло уже поступает в детские сады, школы и больницы. С 18 сентября начнет подаваться в жилые дома. Эту дату обозначили в городском в департаменте ЖКХ. По данным администрации, к запуску отопления готовы 100% объектов социальной сферы. Специалисты отмечают, что в среднем заполнение и регулировка систем отопления занимает две-три недели.

Поставщики тепла к старту отопительного сезона относятся без оптимизма.

Пресс-служба Пермского филиала «Т Плюс»: «Наиболее плачевное положение дел сложилось на жилом фонде, обслуживаемом четырьмя УК, близкими к разыскиваемому предпринимателю Александру Морозову: УК «Жилсервис», УК «Закамская управляющая компания», УК «Гарант» и ООО «УК «Моторостроитель». Эти структуры обслуживают 320 домов в разных районах города, из которых актов готовности к отопительному периоду получено всего по 16 зданиям».