Сотни домов не готовы к началу отопительного сезона
Поставщики тепла к старту отопительного сезона относятся без оптимизма.
Поставщики тепла к старту отопительного сезона относятся без оптимизма.
В Перми стартовал отопительный сезон. Тепло уже поступает в детские сады, школы и больницы. С 18 сентября начнет подаваться в жилые дома. Эту дату обозначили в городском в департаменте ЖКХ. По данным администрации, к запуску отопления готовы 100% объектов социальной сферы. Специалисты отмечают, что в среднем заполнение и регулировка систем отопления занимает
Поставщики тепла к старту отопительного сезона относятся без оптимизма.
По информации компании «Т Плюс», общий долг проблемных управляющий компаний за теплоэнергию на сегодня составляет 508 млн рублей. За прошлый отопительный сезон долг вырос на 159 млн. Долг всех управляющих компаний Прикамья превышает 6 млрд рублей. В Перми сотни домов не готовы к началу отопительного сезона.