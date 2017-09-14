В Башкортостане стипендии студентов повысились почти на 6%

Источник: ГТРК Башкортостан

Воспитанники детского сада не подозревают, что Белоснежка на самом деле филолог. Назгуль Азаматова учится на 4 курсе и получает повышенную стипендию за участие в общественной жизни вуза. Около 13 000 рублей. А в свободное время подрабатывает аниматором. Девушка финансово независима, иногда даже сама помогает близким. Лучше всего понять уровень дохода студентов можно в столовой. Ведь неспроста разнообразному меню некоторые предпочитают еду, которую принесли с собой.

Впервые за 3 года в Минобрнауки страны приняли решение поддержать учащихся вузов и колледжей. И проиндексировали стипендию почти на шесть процентов.

Для справедливого назначения стипендий в некоторых университетах введена бально-рейтинговая система. Где оценивается вклад студента в деятельность вуза.

Отдельные категории, которым полагается специальная стипендия — это студенты с ограниченными возможностями здоровья и курсанты военной кафедры.

Будущие лейтенанты также получают надбавку от министерства обороны. Сами педагоги считают, что стипендия даёт шанс студентам проявить себя. Причем, в различных областях.