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11:03 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкортостане стипендии студентов повысились почти на 6%

Индексация выплаты происходит впервые с 2014 года для всех вузов и колледжей страны.

Источник: ГТРК Башкортостан

Воспитанники детского сада не подозревают, что Белоснежка на самом деле филолог. Назгуль Азаматова учится на 4 курсе и получает повышенную стипендию за участие в общественной жизни вуза. Около 13 000 рублей. А в свободное время подрабатывает аниматором. Девушка финансово независима, иногда даже сама помогает близким. Лучше всего понять уровень дохода студентов можно в столовой. Ведь неспроста разнообразному меню некоторые предпочитают еду, которую принесли с собой.

Впервые за 3 года в Минобрнауки страны приняли решение поддержать учащихся вузов и колледжей. И проиндексировали стипендию почти на шесть процентов.

Для справедливого назначения стипендий в некоторых университетах введена бально-рейтинговая система. Где оценивается вклад студента в деятельность вуза.

Отдельные категории, которым полагается специальная стипендия — это студенты с ограниченными возможностями здоровья и курсанты военной кафедры.

Будущие лейтенанты также получают надбавку от министерства обороны. Сами педагоги считают, что стипендия даёт шанс студентам проявить себя. Причем, в различных областях.

Получается, при желании стипендию можно сделать основным заработком. Как мы смогли убедиться, первокурсники редко ищут подработку, но уже учатся экономить. А к 5 — 6 курсу, когда запросы выросли, студенты, как правило, уже совмещают пары и работу. Ведь одними знаниями сыт не будешь.

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