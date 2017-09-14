В Башкортостане стипендии студентов повысились почти на 6%
Индексация выплаты происходит впервые с 2014 года для всех вузов и колледжей страны.
Индексация выплаты происходит впервые с 2014 года для всех вузов и колледжей страны.
Воспитанники детского сада не подозревают, что Белоснежка на самом деле филолог. Назгуль Азаматова учится на 4 курсе и получает повышенную стипендию за участие в общественной жизни вуза. Около 13 000 рублей. А в свободное время подрабатывает аниматором. Девушка финансово независима, иногда даже сама помогает близким. Лучше всего понять уровень дохода студентов можно в столовой. Ведь неспроста разнообразному меню некоторые предпочитают еду, которую принесли с собой.
Впервые за 3 года в Минобрнауки страны приняли решение поддержать учащихся вузов и колледжей. И проиндексировали стипендию почти на шесть процентов.
Для справедливого назначения стипендий в некоторых университетах введена
Отдельные категории, которым полагается специальная стипендия — это студенты с ограниченными возможностями здоровья и курсанты военной кафедры.
Будущие лейтенанты также получают надбавку от министерства обороны. Сами педагоги считают, что стипендия даёт шанс студентам проявить себя. Причем, в различных областях.
Получается, при желании стипендию можно сделать основным заработком. Как мы смогли убедиться, первокурсники редко ищут подработку, но уже учатся экономить. А к 5 — 6 курсу, когда запросы выросли, студенты, как правило, уже совмещают пары и работу. Ведь одними знаниями сыт не будешь.