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11:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфа и Прага будут совместно собирать и ремонтировать трамваи

Соглашение о сотрудничестве подписали уфимский МУЭТ и Транспортное предприятие Праги.

В минувшую среду, 13 сентября, в ходе визита в столицу Чешской республики представители МУЭТ Уфы подписали соглашение о сотрудничестве с Транспортным предприятием Праги. Организации договорились о совместной сборке и ремонте электротранспорта.

12 сентября в Прагу с официальным рабочим визитом прибыла делегация из Уфы под руководством Ирека Ялалова. В поездке уфимского сити-менеджера сопровождали руководители МУЭТ и МУП «Уфаводоканал».

В ближайшее время уфимская делегация планирует договориться о сотрудничестве с коллегами из Праги в области водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

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