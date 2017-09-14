Уфа и Прага будут совместно собирать и ремонтировать трамваи

В минувшую среду, 13 сентября, в ходе визита в столицу Чешской республики представители МУЭТ Уфы подписали соглашение о сотрудничестве с Транспортным предприятием Праги. Организации договорились о совместной сборке и ремонте электротранспорта.

12 сентября в Прагу с официальным рабочим визитом прибыла делегация из Уфы под руководством Ирека Ялалова. В поездке уфимского сити-менеджера сопровождали руководители МУЭТ и МУП «Уфаводоканал».