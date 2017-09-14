Уфа и Прага будут совместно собирать и ремонтировать трамваи
Соглашение о сотрудничестве подписали уфимский МУЭТ и Транспортное предприятие Праги.
Соглашение о сотрудничестве подписали уфимский МУЭТ и Транспортное предприятие Праги.
В минувшую среду, 13 сентября, в ходе визита в столицу Чешской республики представители МУЭТ Уфы подписали соглашение о сотрудничестве с Транспортным предприятием Праги. Организации договорились о совместной сборке и ремонте электротранспорта.
12 сентября в Прагу с официальным рабочим визитом прибыла делегация из Уфы под руководством Ирека Ялалова. В поездке уфимского
В ближайшее время уфимская делегация планирует договориться о сотрудничестве с коллегами из Праги в области водоснабжения, сообщает