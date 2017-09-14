Четыре новых завода планируется построить в Нижегородской области
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В Дзержинске появится завод по производству акриловых дисперсий. В проект инвестируют более 3 млрд рублей. Открытие завода позволит создать 250 рабочих мест. Также в городе химиков построят завод по переработке тяжелых нефтяных остатков с выпуском специальных коксов для металлургической, атомной и электродной промышленности, а также дизельного топлива и бензинов, отвечающих стандартам Евро-5. Объем инвестиций превысит 5 млрд рублей. В результате будет создано 300 новых рабочих мест.
Кроме того, на