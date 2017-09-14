Четыре новых завода планируется построить в Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соглашения об их строительстве будут подписаны 14 сентября, в рамках Шестого международного бизнес-саммита в Нижнем Новгороде. В частности, в регионе планируется создать производство по выпуску штампованных деталей для автомобильной промышленности. Объем инвестиций в проект составит 175 млн рублей. Будет создано около 100 новых рабочих мест.



В Дзержинске появится завод по производству акриловых дисперсий. В проект инвестируют более 3 млрд рублей. Открытие завода позволит создать 250 рабочих мест. Также в городе химиков построят завод по переработке тяжелых нефтяных остатков с выпуском специальных коксов для металлургической, атомной и электродной промышленности, а также дизельного топлива и бензинов, отвечающих стандартам Евро-5. Объем инвестиций превысит 5 млрд рублей. В результате будет создано 300 новых рабочих мест.



Кроме того, на бизнес-саммите подпишут соглашение о разработке Белбажского месторождения каменной соли и строительству завода. В проект планируется инвестировать 9,2 млрд рублей. Он обеспечит рабочими местами 475 человек.