На Hyatt во Владивостоке сделали скидку в 1 млрд рублей, чтобы продать наверняка
РАД объявил, что владелец гостиницы снизил начальную стоимость объекта до 2,9 млрд рублей.
РАД объявил, что владелец гостиницы снизил начальную стоимость объекта до 2,9 млрд рублей.
Владивосток, 14 сентября, PrimaMedia.
Гостиницу Hyatt во Владивостоке в очередной раз попытаются продать в конце сентября, и, вероятно, чтобы торги завершились успешно, владельцы объекта делают инвесторам заманчивое предложение — скидку в 30%. Начальную стоимость пятизвездочного недостроя снизили с 4,1 до 2,9 млрд рублей, сообщили ИА PrimaMedia в Российском аукционном доме.
Очередные торги по продаже Hyatt на мысе Бурном состоятся 28 сентября. Как ранее агентству заявили в РАД, их перенесли с 24 августа по просьбе инвесторов, которым потребовалось дополнительное время, чтобы взвесить предложение. Владельцы многофункционального гостиничного комплекса на Набережной, 13, пошли навстречу покупателям еще дальше: стартовую цену торгов понизили на 30%, до 2,9 млрд рублей.
«В соответствии с отчетом об оценке, выполненным крупнейшей в мире консалтинговой компанией Ernst & Young, актуальная рынку цена гостиничного комплекса составляет 4,1 млрд рублей. Сегодня у инвесторов есть возможность купить его с дисконтом до 30%. В ходе торгов цена будет понижаться до отметки 2,9 млрд. В эту стоимость входит и все установленное в гостинице оборудование — мебель, техника, предметы декора. Это уникальное предложение, учитывая бурное развитие и рост инвестиционной привлекательности региона», — считает гендиректор РАД Андрей Степаненко.
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Напомним, гостиница Hyatt состоит из двух корпусов, в главном располагаются гостиничный вестибюль, жилые номера, рестораны,
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