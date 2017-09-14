На Hyatt во Владивостоке сделали скидку в 1 млрд рублей, чтобы продать наверняка

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 сентября, PrimaMedia.

Гостиницу Hyatt во Владивостоке в очередной раз попытаются продать в конце сентября, и, вероятно, чтобы торги завершились успешно, владельцы объекта делают инвесторам заманчивое предложение — скидку в 30%. Начальную стоимость пятизвездочного недостроя снизили с 4,1 до 2,9 млрд рублей, сообщили ИА PrimaMedia в Российском аукционном доме.

Очередные торги по продаже Hyatt на мысе Бурном состоятся 28 сентября. Как ранее агентству заявили в РАД, их перенесли с 24 августа по просьбе инвесторов, которым потребовалось дополнительное время, чтобы взвесить предложение. Владельцы многофункционального гостиничного комплекса на Набережной, 13, пошли навстречу покупателям еще дальше: стартовую цену торгов понизили на 30%, до 2,9 млрд рублей.

«В соответствии с отчетом об оценке, выполненным крупнейшей в мире консалтинговой компанией Ernst & Young, актуальная рынку цена гостиничного комплекса составляет 4,1 млрд рублей. Сегодня у инвесторов есть возможность купить его с дисконтом до 30%. В ходе торгов цена будет понижаться до отметки 2,9 млрд. В эту стоимость входит и все установленное в гостинице оборудование — мебель, техника, предметы декора. Это уникальное предложение, учитывая бурное развитие и рост инвестиционной привлекательности региона», — считает гендиректор РАД Андрей Степаненко.

В пресс-службе торговой площадки по продаже госимущества отмечают, что отель полностью достроен, и в настоящее время в нем завершаются работы по внутренней отделке помещений.

Напомним, гостиница Hyatt состоит из двух корпусов, в главном располагаются гостиничный вестибюль, жилые номера, рестораны, конференц-залы. Второй спроектирован под размещение СПА-центра с бассейном. Общая площадь зданий комплекса — 46 726,5 кв. метров. Площадь земельных участков — 31 278 кв. метров. Площадь земельного участка под строительство — 1,0933 га.