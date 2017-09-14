Мэрия Екатеринбурга на Уралмаше сравняла с землёй автомойку

Незаконная автомойка была снесена на Уралмаше в Екатеринбурге, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе ФССП по Свердловской области.

Ранее мэрия Екатеринбурга обратилась в Арбитражный суд с иском, требуя освободить земельный участок на улице Донбасской, принадлежащий городу. Суд поддержал чиновников и дал предписание демонтировать автомоечный комплекс. Однако данное решение исполнено не было, в результате чего материалы дела были направлены судебным приставам.

Сотрудник ФССП вручил хозяину предприятия исполнительный об освобождении территории, но и после этого владелец продолжал игнорировать требования закона. В результате демонтаж был проведён силами городской администрации. На сегодняшний день от нелегальной постройки остался лишь металлический каркас, но и его скоро также снесут.