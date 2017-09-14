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11:09 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Мэрия Новосибирска продает склады на улице Сибиряков-Гвардейцев

Победитель аукциона должен будет также выкупить земельный участок в 2 гектара.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска выставил на аукцион несколько складов с земельным участком на ул. Сибиряков-Гвардейцев. Его победитель заплатит за недвижимость, как минимум, около 61 млн руб.

Объявление о предстоящем аукционе опубликовано на официальном сайте муниципалитета. Согласно сообщению, общая площадь трех складов, свободных от арендных отношений, составляет 2,25 тыс. кв. м.

Начальная цена лота установлена в размере 19,49 млн руб. Но победитель обязан выкупить земельный участок в 20,4 тыс. кв. м по фиксированной цене 40,8 млн руб. Шаг аукциона — 0,97 млн руб. Аукцион назначен на 9 октября.

Это один из самых крупных лотов муниципальной недвижимости, выставленный на продажу в последнее время в Новосибирск. Как сообщали Sibnovosti.ru, 15 августа 2017 года Виталий Хан приобрел в общей сложности за 92,8 млн руб. участок со строениями на ул. Тихая.

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