Мэрия Новосибирска продает склады на улице Сибиряков-Гвардейцев

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска выставил на аукцион несколько складов с земельным участком на ул. Сибиряков-Гвардейцев. Его победитель заплатит за недвижимость, как минимум, около 61 млн руб.

Объявление о предстоящем аукционе опубликовано на официальном сайте муниципалитета. Согласно сообщению, общая площадь трех складов, свободных от арендных отношений, составляет 2,25 тыс. кв. м.

Начальная цена лота установлена в размере 19,49 млн руб. Но победитель обязан выкупить земельный участок в 20,4 тыс. кв. м по фиксированной цене 40,8 млн руб. Шаг аукциона — 0,97 млн руб. Аукцион назначен на 9 октября.