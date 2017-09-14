Проект продления первой линии метрополитена Казани подготовят к февралю 2018 года
Проходка тоннеля от станции «Дубравая» к станции «Проспект Победы» началась в марте 2015 года.
Проходка тоннеля от станции «Дубравая» к станции «Проспект Победы» началась в марте 2015 года.
(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Проект планировки и межевания территории по продлению первой линии метрополитена Казани от станции метро «Проспект Победы» до станции метро «Дубравная» будет подготовлено до 28 февраля 2018 года. Соответствующее распоряжение руководителя исполкома Казани Дениса Калинкина опубликовано в сборнике документов органа.
Напомним, проходка тоннеля от станции «Дубравная» к станции «Проспект Победы» началась в марте 2015 года.