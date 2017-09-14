В Краснодаре внесут изменения в Правила землепользования и застройки

Источник: Югополис

— Всего поступило 53 устных и письменных предложений, все они были рассмотрены на заседании комиссии, часть из них одобрена полностью или частично и будет учтена при корректировке ПЗЗ, — сообщила заместитель директора городского департамента архитектуры и градостроительства Надежда Панаетова.

В соответствии с изменениями для каждой территориальной зоны ПЗЗ будут установлены четыре обязательных предельных параметра.

Это предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота объектов и максимальный процент застройки в границах земельного участка. Ранее эти параметры не были обязательными для каждой территориальной зоны.

Заседание комиссии по землепользованию и застройке, на котором обсуждались поступившие предложения и замечания горожан, провел заместитель главы Краснодара Владислав Ставицкий. В работе участвовали члены комиссии, в том числе представляющие инициативные группы жителей различных микрорайонов города.

По каждому замечанию, возражению и предложению по проекту внесения изменений в ПЗЗ, которые были высказаны в ходе публичных слушаний, члены комиссии голосовали: одобрить полностью или частично, отклонить или принять к сведению.

В частности, одна из частично одобренных инициатив — для зон застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1.1 и Ж.1.2 исключить из условно разрешённых видов использования вид «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (высотой до 4 этажей, включая мансардный). По

итогам обсуждения инициативы на комиссии городскому департаменту архитектуры и градостроительства поручено разработать норму по применению данного условно разрешенного вида только в отношении уже существующих многоквартирных домов.

— На заседании комиссии было дополнительно предложено также включить во все территориальные зоны такого вида разрешенного использования, как «Дошкольное, начальное и среднее общее образование». Это позволит резервировать дополнительные площадки под образовательные учреждения в разных частях города. Все зависит от того, в какой зоне ПЗЗ они расположены, — рассказала Надежда Панаетова.