Лукашенко: Беларусь готова строить южный транспортный коридор с конца 2018 года, если будет поддержка ЕБРР

Источник: AP 2017

14 сентября, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Беларусь готова приступить к строительству южного транспортного коридора в конце 2018 года, если Европейский банк реконструкции и развития окажет поддержку в этом вопросе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, передает корреспондент БЕЛТА.

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«В будущем году мы в основном закончим гродненскую трассу, которую вы нам помогаете строить. Если бы мы оперативнее развернулись, то к концу будущего года спокойно могли бы перебрасывать мощности на строительство южного коридора, он очень важен сейчас для Европы. Мы готовы построить дорогу дешевле, чем любая другая европейская или азиатская компания», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что белорусская инфраструктура обслуживает не столько саму страну, но и весь континент. «Так сложилось, что Беларусь стала для европейцев и азиатов наиболее привлекательной, стабильной и безопасной территорией, через которую передвигаются люди, товары, грузы, услуги. Сотни миллионов тонн только грузов. Конечно, несмотря на то, что у нас неплохая инфраструктура и она пока справляется с этими потоками, нам надо думать о том, чтобы она была на самом высочайшем европейском уровне», — убежден белорусский лидер.