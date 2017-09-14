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13:26 (мск), источник: ТАСС

АСВ обнаружило в омском банке «Сибэс» недостачу имущества почти на 94 млн рублей

Ранее у банка была отозвана лицензия.

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе инвентаризации выявило недостачу имущества на 93,562 млн рублей в омском банке «Сибэс». Об этом говорится в материалах АСВ.

В частности, наибольшая сумма недостачи связана с отсутствием подтверждающих документов по кредитным договорам, заключенным с физлицами, на общую сумму 65,704 млн рублей, по прочим активам — 14,614 млн рублей, по основным средствам — 12,503 млн рублей.

Оставшаяся часть недостачи приходится на учтенные векселя — 651 тыс. рублей, денежные средства на корреспондентских счетах в других банках — 88 тыс. рублей, ценные бумаги — 2 тыс. рублей.

Инвентаризация имущества банка «Сибэс», проведенная по состоянию на дату открытия процедуры конкурсного производства (8 июня 2017 года), была полностью завершена 8 сентября.

В конце августа сообщалось, что отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) банка «Сибэс» составил 1,1 млрд рублей.

Банк России отозвал 28 апреля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у банка «Сибэс». По данным ЦБ, руководство и собственники банка не предприняли меры по нормализации его деятельности. Банк также осуществлял сделки с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам и проводил «фиктивные» операции по замене активов для сокрытия реального финансового положения банка, в частности недостачи средств в кассе.

Согласно данным отчетности, по величине активов «Сибэс» по состоянию на 1 апреля занимал 352-е место в банковской системе России.

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