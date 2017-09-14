Что общего у биткоинов и тюльпанов, и причем тут спецслужбы?

Источник: РИА "Новости"

По следам очередного рекорда стоимости биткоина центральный банк Финляндии опубликовал исследование, в котором назвал экономическую систему биткоина революционной и «чудесной».

Среди прочего в докладе отмечается стабильность биткоина, поддерживаемого тысячами «майнеров» — так называют тех, кто предоставляет свое оборудование, вычислительные ресурсы и электроэнергию для проведения операций с биткоинами. По подсчетам ЦБ Финляндии, криптовалюту способна держать на плаву даже «горстка майнеров».

Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире.

Электронный аналог тюльпана

2017 год можно назвать годом биткоина. Еще в начале года его цена составляла 1 тыс. долларов, а в будущем может достичь и 100 тыс. долларов — такой прогноз дал председатель совета директоров и генеральный директор американского финансового холдинга JPMorgan Chase Джеймс Даймон на банковской конференции Delivering Alpha 12 сентября.

В целом же прогноз Даймона пессимистичный. Он считает, что криптовалюты — это пузырь, который наполняется искусственным спросом и неминуемо лопнет, как это произошло с рынком тюльпановых луковиц в Нидерландах в XVII веке: тогда спекулянты взвинтили цены сначала на редкие сорта тюльпана, а затем и на распространенные. В считанные дни перегретый рынок рухнул, оставив за собой массу неисполнимых обязательств продавцов перед покупателями.

Биткоин впервые описан в 2008 году кем-то под псевдонимом Сатоси Накамото.

под псевдонимом Сатоси Накамото. В основе биткоина лежит блокчейн — технология передачи данных в электронной цепочке.

Звенья блокчейна хранятся на разных компьютерах, а их достоверность подтверждается математическим алгоритмом без участия контролирующего органа.

1 августа 2017 года группа разработчиков биткоина создала Bitcoin Cash — его более быстрый аналог.

Главный конкурент биткоина на рынке криптовалют — «эфир» (Etherium), созданный российско-канадским программистом Виталиком Бутериным в 2013 году.

Другое сравнение, которое напрашивается в связи криптовалютным ажиотажем, это крах «доткомов» в начале 2000-х годов.

В результате повышенного спроса на акции технологических компаний, многие из которых имели доменное имя com в названии, на бирже начали активно продаваться акции «пустышек» с модными названиями, но без ясного смысла существования. Когда пузырь лопнул, ситуация на рынке напоминала последствия тюльпановой лихорадки.

По данным сайта CoinMarketCap, в интернете функционируют около 900 криптовалют. Новые игроки появляются на этом рынке почти каждый день, и далеко не все могут похвастаться продуманной бизнес-стратегией. Их крах может привести к краху всей сферы: неустойчивые криптовалюты могут потянуть за собой и биткоин.

Куда смотрят власти

Впрочем, куда большую опасность для криптовалют представляет государство.

«Валюта — это первое, что создает государство, — отметил Джеймс Даймон. — Оно контролирует валюту при помощи центрального банка. Государство также хочет знать, кто владеет валютой, где она находится и на что расходуется. Именно по этой причине Китай закрывает криптовалютные биржи. Чем больше становится биткоин, тем больше государство стремится его контролировать. Сейчас это новинка, но подождите, пока кто-нибудь пострадает, пока кто-нибудь не воспользуется им в незаконных целях, и они закроют его».

В 2015 году министерство финансов России предложило сажать за решетку на срок до семи лет за выпуск и сбыт «денежных суррогатов». В том числе под это определение подходили криптовалюты. Законопроект прошел общественное обсуждение, но так и не был рассмотрен в Госдуме.

В каких странах больше всего узлов (участников сети) биткоина? 1. США

2567 (27,58%)

2. Германия

1688 (18,13%)

3. Франция

657 (7,06%)

4. Китай

558 (5,99%)

5. Нидерланды

445 (4,78%)

6. Канада

378 (4,06%)

7. Неизвестная страна

332 (3,57%)

8. Великобритания

322 (3,46%)

9. Россия

305 (3,28%)

10. Сингапур

210 (2,26%)

Данные Bitnodes на 14 сентября 2017 года





На днях министр финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство подготовит законопроект о регулировании криптовалют к концу 2017 года. Цель документа министр видит в том, «чтобы не было так называемых обманутых инвесторов».

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в свою очередь, сказал, что парламент может принять законопроект о криптовалютах до конца осени.

Признать криптовалюты цифровым товаром и обложить их налогами предлагает Банк России.

По словам зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, выпуск криптовалют может дестабилизировать валютные рынки, так как криптовалюты не поддерживаются золотым запасом. При этом в ЦБ уверяют, что пока не рассматривают биткоин как угрозу.

Последовательный сторонник запрета биткоинов — глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его мнению, если биткоин не запретить, он может потеснить рубль.

Австралиец Крейг Райт назвал себя создателем биткоинов Крейг Райт отказался доказывать, что он создал биткоин Центробанк России решил обложить налогом биткоины.

Российские суды не дожидаются принятия закона о биткоинах и следуют логике Бастрыкина, закрывая доступ в интернете к десяткам криптовалютных бирж. В судебных решениях как под копирку написано, что анонимность биткоина обусловила «активное использование криптовалют в торговле наркотиками, оружием, поддельными документами и иной преступной деятельности».

Бесконтрольные трансграничные операции служат финансированию терроризма, отмечают судьи.

Не то, чем кажется?

Российские суды, скорее всего, заблуждаются, ссылаясь в своих решениях на полную анонимность биткоина. Полицейские и спецслужбы на Западе учатся вычислять владельцев биткоин-кошельков.

В начале 2017 года датской полиции удалось вычислить наркоторговца, который заказывал вещества в «темном интернете» и оплачивал их биткоинами.

Полиция узнала, на какую именно сумму подозреваемый заказал наркотики, что позволило отправить его за решетку на восемь лет. За хранение небольшого количества веществ, изъятых при обыске, ему грозил бы куда меньший срок, сообщало датское издание Berlingske.

Новость Китай обвалил мировой рынок криптовалют

Как следует из материалов дела, доступ к которым получила Русская служба Би-би-си, в расследовании использовался аналитический инструмент Chainanalysis одноименной американской компании. Один его разработчиков — Ян Моллер — родом из Дании. В Chainanalysis Би-би-си не подтвердили и не опровергли использование их инструмента в деле датского наркоторговца. Но отметили, что это далеко не первый случай, когда правоохранительным органам удается деанонимизировать владельца биткоин-кошелька.

Это, а также то, что личность создателя биткоина до сих пор не раскрыта, вызывает вопросы относительно того, кто является изначальным выгодоприобретателем от крупнейшей криптовалюты.

«Биткойн существует до тех пор, пока его можно обменять на рубли или доллары, — говорит глава R&D-департамента компании Chronopay Дмитрий Артимович. — Ни одна страна добровольно не отдаст финансовую систему под управление какой-то непонятной валюты. Так что развитие биткоина вызывает много вопросов: кто изначально финансировал эту затею, кто создал первые обменники? В мире именно спецслужбы пытаются контролировать финансовые потоки. Американцы, например, любят закрывать разного рода анонимные платежные системы и сажать их владельцев, поскольку им нужен контроль. Слабо верится, что биткоин вырос сам собой, скорее, его создали те же спецслужбы, изначально заложив в него уязвимости».

«Разговоры о том, что спецслужбы создали биткоин и оснастили его бэкдором [уязвимостью для взлома] близки по духу к теориям заговоров, — возражает блокчейн-разработчик платформы CyberFund Валерий Литвин. — Весь код блокчейн-проектов открыт и любой может сделать его аудит. К тому же появляются другие криптовалюты, которые, как и биткоин, построены на технологии блокчейн. Они позволяют добиться гораздо большей анонимности».

Пока финансисты спорят об устойчивости биткоина, законодатели — о способах его регулировать, а пользователи — о том, что это вообще такое, крупнейшая криптовалюта все больше влияет на экономику во всем мире, в том числе в России. Пока непонятно, во что выльется этот массовый эксперимент, но когда это останавливало инвесторов?

Андрей Сошников. Русская служба Би-би-си

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