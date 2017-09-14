Красноярский край вошел в программу развития детского туризма
Регион посетят более 500 школьников из России.
Регион посетят более 500 школьников из России.
Красноярский край вошел в национальную программу развития детского туризма «Моя Россия». Об этом рассказывает телеканал «Енисей». Впервые за историю проекта в него попал сибирский регион.
В маршруте юных путешественников Красноярск — пока единственный город за Уралом. Этой осенью, а также на зимних каникулах регион посетят более 500 школьников из Москвы, Московской области и других уголков страны.
«Финансирование программ происходит за счёт федеральных средств. Доставка и проведение всех программ на территории края обеспечивается частично за счёт средств родителей школьников, а частично за счёт федерального бюджета. В данном случае для нас это большой задел на будущее. Мы надеемся, что эта программа станет первым шагом, что за школьниками приедут друзья и их родители. И конечно, как можно больше людей узнают о крае и о возможностях туризма здесь», — говорит министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.
В трехдневной программе тура «Сибирские просторы» запланировано много поездок по краю — на родину писателя Виктора Астафьева — в Овсянку, на Красноярскую ГЭС. В краевом центре дети побывают с экскурсиями в музеях, в «Роевом ручье» и на «Столбах». Главная задача всероссийского проекта — дать школьникам больше наглядной информации об истории и культуре России.