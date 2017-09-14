Россия и Монголия начнут решать вопрос по строительству ГЭС на Селенге в октябре
Вопросы строительства ГЭС на Селенге и её притоках в Монголии обсудят участники рабочей группы двух стран на первом заседании 2 октября 2017 года.
Вопросы строительства ГЭС на Селенге и её притоках в Монголии обсудят участники рабочей группы двух стран на первом заседании 2 октября 2017 года.
Об этом сообщил 14 сентября директор Института динамики систем и теории управления им. В. М. Матросова СО РАН, академик РАН Игорь Бычков на Международном Байкальском экологическом водном форуме в Иркутске.
По словам члена Совета Федерации ФС РФ Виталия Шубы, строительство ГЭС в Монголии может нанести существенный вред Байкалу, поскольку река Селенга даёт около 40% притока воды в Байкал. Как заявил сенатор, нужно найти компромиссное решение, предложить Монголии, где есть дефицит электроэнергии, альтернативу. И как метко выразился Игорь Бычков, нужно обеспечить развитие «братской Монголии» и соблюсти интересы России.