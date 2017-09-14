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11:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Академпарк в Новосибирске пополнят новые резиденты

Уже через несколько дней финалисты конкурса бизнес проектов получат сертификаты, где прописан новый статус. Какие бизнес проекты достойны воплощения по мнению жюри?

Вот так — по офису на самокате. Передвигается Дмитрий Чернов в свободное от работы время. Он — финалист конкурса бизнес проектов Академпарка. Предложил обучать людей по интернету премудростям веб-дизайна. Программа ускоренная — не 5 лет, как в институте, а всего 8 недель.

Дмитрий Чернов, Автор проекта по обучению дизайну: «Два месяца — это очень короткий срок, для того, что бы человек научился создавать дизайн-макеты в вебе, делать мобильные приложения».

Слушатель таких курсов может жить в любом городе мира. Задания и лекции — по интернету. В финале обучения — сертификат и гарантированное трудоустройство. Уроки уже пользуются спросом — среди декретниц и людей, которые хотят сменить профессию.

Дмитрий Чернов, Автор проекта по обучению дизайну: «Сейчас я стал получать интересные отзывы от работодателей, они ждут, пока мы выпустим следующую волну наших студентов — и это показатель».

Данил Гаманов решил упростить правила по охране труда. Вместил их в мобильное приложение. Пользоваться такой программой можно с любого цифрового устройства.

Данил Гаманов, Автор проекта по охране труда: «В этом приложении учитывается кто, когда проходил какие инструктажи, кому какой инструктаж надо провести, где какие первичные документы появились и где они находятся, кто там поставил подписи, для того, что бы если случится какая то вещь, у тебя был весь реестр документов, которые положены по нашим законам».

Программа Леонтия Эдера — экологическая. Он предлагает предприятиям зарабатывать на собственных отходах. Речь об участках земли, которым нужна рекультивация. Экологи могут сделать замеры и выяснить, как именно получить прибыль заводу или шахте. Проект даже протестировали.

Елена Овчаренко, Корреспондент: «Нынешние финалисты пока еще не резиденты Академпарка, они только кандидаты, получить свидетельство с новым статусом они смогут 20 сентября — после проведения экспертного совета, лишь после этого новоявленные предприниматели смогут заняться реальным воплощением в жизнь своих бизнес проектов и получить реальную поддержку от Академпарка».

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