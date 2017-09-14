Академпарк в Новосибирске пополнят новые резиденты
Уже через несколько дней финалисты конкурса бизнес проектов получат сертификаты, где прописан новый статус. Какие бизнес проекты достойны воплощения по мнению жюри?
Уже через несколько дней финалисты конкурса бизнес проектов получат сертификаты, где прописан новый статус. Какие бизнес проекты достойны воплощения по мнению жюри?
Вот так — по офису на самокате. Передвигается Дмитрий Чернов в свободное от работы время. Он — финалист конкурса бизнес проектов Академпарка. Предложил обучать людей по интернету премудростям
Дмитрий Чернов, Автор проекта по обучению дизайну: «Два месяца — это очень короткий срок, для того, что бы человек научился создавать
Слушатель таких курсов может жить в любом городе мира. Задания и лекции — по интернету. В финале обучения — сертификат и гарантированное трудоустройство. Уроки уже пользуются спросом — среди декретниц и людей, которые хотят сменить профессию.
Дмитрий Чернов, Автор проекта по обучению дизайну: «Сейчас я стал получать интересные отзывы от работодателей, они ждут, пока мы выпустим следующую волну наших студентов — и это показатель».
Данил Гаманов решил упростить правила по охране труда. Вместил их в мобильное приложение. Пользоваться такой программой можно с любого цифрового устройства.
Данил Гаманов, Автор проекта по охране труда: «В этом приложении учитывается кто, когда проходил какие инструктажи, кому какой инструктаж надо провести, где какие первичные документы появились и где они находятся, кто там поставил подписи, для того, что бы если случится какая то вещь, у тебя был весь реестр документов, которые положены по нашим законам».
Программа Леонтия Эдера — экологическая. Он предлагает предприятиям зарабатывать на собственных отходах. Речь об участках земли, которым нужна рекультивация. Экологи могут сделать замеры и выяснить, как именно получить прибыль заводу или шахте. Проект даже протестировали.
Елена Овчаренко, Корреспондент: «Нынешние финалисты пока еще не резиденты Академпарка, они только кандидаты, получить свидетельство с новым статусом они смогут 20 сентября — после проведения экспертного совета, лишь после этого новоявленные предприниматели смогут заняться реальным воплощением в жизнь своих бизнес проектов и получить реальную поддержку от Академпарка».