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11:44 (мск), источник: Новости Перми

Начата реконструкция тепловой сети на ул. Монастырской

Работы по обновлению теплосетей пройдут на двух отрезках: от ул. Куйбышева до здания по ул. Монастырская, 10 (зоопарк) и на участке от зоопарка до ул. Г. «Звезда». В связи с этим изменится движение личного и общественного транспорта.

Специалисты Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «ПСК» в рамках программы «Re: Конструкция-2017» начали плановую перекладку теплотрассы на ул. Монастырской.

Работы по обновлению теплосетей пройдут на двух отрезках: от ул. Куйбышева до здания по ул. Монастырская, 10 (зоопарк) — здесь будет переложено 404 м теплопровода в двухтрубном исчислении, и на участке от зоопарка до ул. Г. «Звезда» — общей длиной 174 м. Диаметр перекладываемого трубопровода — 300 мм. Также будет переложен прилегающий участок по ул. Г. «Звезда» длиной 62 метра и диаметром 500 мм. Срок завершения монтажно-технологических работ на первом участке — 1 октября, второго — 10 октября.

При перекладке теплосети на данных участках используются трубы с пенополиуретановой изоляцией (ППУ). Такая технология обеспечивает защиту от коррозии и гарантирует срок службы тепломагистралей более 25 лет. Также проектом предусмотрена замена запорной арматуры, тепломеханического оборудования, строительство неподвижных опор и благоустройство территории. Важно отметить, что в ходе реконструкции теплопроводов будут применяться усиленные верхние крышки каналов и тепловых камер. Это обеспечит надежную эксплуатацию дорожного полотна.

Технический директор — главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко отмечает, что данный участок тепловой сети на ул. Монастырской «закольцовывает» между собой два магистральных теплопровода, проходящих по ул. Г. «Звезда» и ул. Осинской. Таким образом, реализация данного проекта, во-первых, обеспечит полное резервирование потребителей, присоединенных к данным тепломагистралям, а во-вторых, повысит качество и бесперебойность теплоснабжения центральной части Ленинского района Перми.

Энергетики напоминают, что на период проведения реконструкции — до 10 октября будет закрыто движение транспорта по ул. Монастырской от ул. Куйбышева до ул. Г. «Звезда». При этом работы не скажутся на движении общественного электрического транспорта — до 30 октября в связи с капитальным ремонтом системы освещения движение троллейбуса № 1 сокращено до ул. Советской. Для автомобилистов на перекрестке Комсомольский проспект-Монастырская будет предусмотрена возможность для осуществления разворота на полосу обратного движения. Энергетики просят пермяков с пониманием отнестись к проводимым работам, а автомобилистов обращать внимание на информирующие знаки, и заранее выбирать пути объезда.

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Начата реконструкция тепловой сети на ул. Монастырской
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