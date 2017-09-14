Омская мэрия ждет погоды для начала отопительного сезона

По его словам, это произойдет 25 сентября. По крайней мере, с прошлого года по закону муниципалитет может сам определять начала пуска тепла в домах. Однако власти ждут наступления устойчивых холодов.

— Как вы знаете, 15 сентября будут подведены итоги подготовки жилищного фонда и объектов соцкультбыта к отопительному сезону. Все руководители, отвечающие за подготовку, сегодня доложили, что на 100 процентов готовы, чтобы дать тепло и жилые дома и организации.

Так что мы ждем только погоду. По закону пять дней нужна температура ниже плюс 8, и с прошлого года появилось право у органа местного самоуправления назначать дату. старта отопительного сезона. У нас резкоконтинентальный климат, бывает днем до +20, а ночью до нуля. Сейчас определена готовность номер один. Судя по предварительному прогнозу, это будет 25 сентября. Сейчас пойдет потепление, потом опять похолодает. Осталось только поставить числом. Если погода не создаст нам иные превратности.