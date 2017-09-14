Долг по заплате на Урале за месяц вырос почти в два раза
От невыплат страдают 265 сотрудников коммунального предприятия.
От невыплат страдают 265 сотрудников коммунального предприятия.
Суммарная задолженность по заработной плате на Среднем Урале на 1 сентября 2017 года составила 3 719 000 рублей, сообщили «Аиф-Урал» в Свердловскстате.
По сравнению с 1 августа 2017 года долг вырос на 1774 000 рублей, то есть в 1,9 раза. По данным статистиков, речь идёт о 265 сотрудниках предприятия в Тавдинском ГО, которое занимается производством пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. В среднем, каждому из них руководство задолжало более 14 тысяч рублей.
Между тем, данные Свердловскста не являются реальным показателем ситуации в регионе. Настоящий долг по заплате в Свердловской области в разы больше, чем в информации статистиков. Они не учитывают долги по зарплате
Например, в Североуральске одна только УК «Веста», которая полтора года находится под конкурсным производством, должна свои работникам 1,3 млн рублей. Уголовное дело на руководителя предприятия накануне, 12 сентября 2017 года, было направлено в суд. По словам прокуроров, задолженность копилась несколько месяцев. При этом директор исправно платил зарплату себе и остальным офисным работникам, не забывая периодически выписывать различные дополнительные выплаты.