Долг по заплате на Урале за месяц вырос почти в два раза

Источник: РИА "Новости"

Суммарная задолженность по заработной плате на Среднем Урале на 1 сентября 2017 года составила 3 719 000 рублей, сообщили «Аиф-Урал» в Свердловскстате.

По сравнению с 1 августа 2017 года долг вырос на 1774 000 рублей, то есть в 1,9 раза. По данным статистиков, речь идёт о 265 сотрудниках предприятия в Тавдинском ГО, которое занимается производством пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. В среднем, каждому из них руководство задолжало более 14 тысяч рублей.

Между тем, данные Свердловскста не являются реальным показателем ситуации в регионе. Настоящий долг по заплате в Свердловской области в разы больше, чем в информации статистиков. Они не учитывают долги по зарплате предприятий-банкротов, которые не сдают такой отчетности. То же самое относится к малым предприятиям.