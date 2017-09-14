«Азур Эйр» задерживает три рейса из Екатеринбурга в Турцию и Нячанг из-за технеисправности судна

По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта «Кольцово», самолет Boeing 767−300 должен был вылететь в Анталью в среду в 2:55 по местному времени (0:55 мск), но в итоге отложен на 16 часов, до 19:00 (17:00 мск). Второй вылет Boeing 767−300 планировался из екатеринбургского аэропорта в Даламан в среду в 15:25 местного времени (13:25), однако также задержан на 6 часов, до 21:30 (19:30 мск).

В результате туристы, вылетающие из двух аэропортов Турции, соответственно задержатся на 11 часов в Анталье и на 6 часов — в Даламане.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в авиакомпании, причиной задержек рейсов стала техническая неисправность самолета, который должен был прилететь из Санкт-Петербурга в Екатеринбург и выполнять оба рейса в Турцию.

«Сейчас проводятся работы по замене агрегата, после чего самолет вылетит за пассажирами в Екатеринбург», — сказал собеседник агентства.

В компании отметили, что пассажиров, вылетающих в Анталью, разместили в гостинице. В Даламан, чтобы минимизировать временные потери, туристов доставит другой борт.