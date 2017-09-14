«Азур Эйр» задерживает три рейса из Екатеринбурга в Турцию и Нячанг из-за технеисправности судна
Екатеринбург. 14 сентября.
Екатеринбург. 14 сентября.
По данным
В результате туристы, вылетающие из двух аэропортов Турции, соответственно задержатся на 11 часов в Анталье и на 6 часов — в Даламане.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в авиакомпании, причиной задержек рейсов стала техническая неисправность самолета, который должен был прилететь из
«Сейчас проводятся работы по замене агрегата, после чего самолет вылетит за пассажирами в Екатеринбург», — сказал собеседник агентства.
В компании отметили, что пассажиров, вылетающих в Анталью, разместили в гостинице. В Даламан, чтобы минимизировать временные потери, туристов доставит другой борт.
Кроме этого, по данным