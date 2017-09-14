Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Польша присоединилась войне против Украины
17 советов от самых старых людей планеты
ФСБ установила источник анонимных звонков о «минировании» в РФ
«Самого ненавистного бизнесмена» посадили в тюрьму в США
Выбраны столицы Олимпиад 2024 и 2028 годов
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Кети Топурия снялась обнаженной, прикрывшись волосами – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Вера Брежнева вышла в свет в роскошном образе (фото)
Эвелина Блёданс развелась с мужем
48-летняя Блёданс комментирует развод с 35-летним мужем - СМИ
Кабаева из Дома-2 позирует без купальника - СМИ
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
9Празднование Курбан-байрама
14:14 (мск), источник: АиФ Крым

Власти Крыма организовали проверки топлива на местных АЗС

Эксперты взяли первые 30 образцов топлива с АЗС в Белогорском и Симферопольском районах Крыма.

Источник: Reuters

В Крыму началась проверка топлива на АЗС, передает Крыминформ, ссылаясь на пресс-служба министерства топлива и энергетики республики.

«Экспертами рабочей группы взяты первые 30 образцов топлива с АЗС на территории полуострова в лабораторию для дальнейшего исследования материала», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что заборы образцов были произведены в Белогорском и Симферопольском районах полуострова.

Сотрудники министерства подчеркнули, что рабочая группа будет проверять на регулярной основе качество бензина на всех местных АЗС.

«В первую очередь особое внимание уделят соответствию октанового числа, доли серы и других примесей в топливе», — сказали в пресс-службе, со ссылкой на министра топлива и энергетики Крыма Вадима Белика.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Грузинский фактор. 9 наивных вопросов о похождениях Саакашвили на Украине
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
СМИ: почти все звонки о «минировании» в РФ поступили с Украины
Зарплата женщин в России оказалась на 26% ниже зарплаты мужчин
Набиуллина: банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов из ВТБ24
В РПЦ сравнили ситуацию вокруг «Матильды» с Charlie Hebdo
Сборная России установила антирекорд в рейтинге ФИФА
Илон Маск показал на видео неудачные приземления ракеты Falcon 9
Спорт
Промесозависимость и гармошка. 5 выводов по игре «Спартака» Не все, конечно, плохо, но и хорошего мало
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Тест: Сколько стоит недвижимость?
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Московскую реновацию могут отдать туркам
В Москве дорожает аренда квартир
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь