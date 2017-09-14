Власти Крыма организовали проверки топлива на местных АЗС
Эксперты взяли первые 30 образцов топлива с АЗС в Белогорском и Симферопольском районах Крыма.
Эксперты взяли первые 30 образцов топлива с АЗС в Белогорском и Симферопольском районах Крыма.
В Крыму началась проверка топлива на АЗС, передает Крыминформ, ссылаясь на
«Экспертами рабочей группы взяты первые 30 образцов топлива с АЗС на территории полуострова в лабораторию для дальнейшего исследования материала», — уточнили в
В ведомстве также отметили, что заборы образцов были произведены в Белогорском и Симферопольском районах полуострова.
Сотрудники министерства подчеркнули, что рабочая группа будет проверять на регулярной основе качество бензина на всех местных АЗС.
«В первую очередь особое внимание уделят соответствию октанового числа, доли серы и других примесей в топливе», — сказали в