Власти Крыма организовали проверки топлива на местных АЗС

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В Крыму началась проверка топлива на АЗС, передает Крыминформ, ссылаясь на пресс-служба министерства топлива и энергетики республики.

«Экспертами рабочей группы взяты первые 30 образцов топлива с АЗС на территории полуострова в лабораторию для дальнейшего исследования материала», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что заборы образцов были произведены в Белогорском и Симферопольском районах полуострова.

Сотрудники министерства подчеркнули, что рабочая группа будет проверять на регулярной основе качество бензина на всех местных АЗС.