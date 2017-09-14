В Петербурге «судебные» долги за ЖКХ превысили 3 млрд рублей
К должникам применяются все законные меры воздействия.
К должникам применяются все законные меры воздействия.
В работе у петербургских судебных приставов с января по июль 2017 года находилось более 82 тысяч исполнительных производств по взысканию задолженностей в пользу предприятий ЖКХ на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Как сообщили 14 сентября в региональном управлении ФССП, за 7 месяцев текущего года с должников сумели взыскать более 673 миллионов рублей — почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.
«По данным статистики за полгода больше всего должников за
Там отмечают, что к неплательщикам коммунальных услуг применяется целый комплекс мер принуждения, например, ограничение в праве на выезд за пределы России, принудительное списание денежных средств с банковских счетов, а также арест принадлежащего должникам имущества.
Как ранее сообщили в Фонде капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
«На текущий момент в рамках целенаправленной претензионной работы погашена задолженность более чем на 55 миллионов рублей», — отметили в Фонде в начале сентября.
Работа с населением даёт свои плоды: соотношение процента сбора взносов и суммы задолженности по платежам в 2015 году составляло 85% к 15%, в 2016 году — 88,9% к 11,1%, в 2017 году (за 7 месяцев) — 90,3% сбора и 9,7% задолженности.