В Петербурге «судебные» долги за ЖКХ превысили 3 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

В работе у петербургских судебных приставов с января по июль 2017 года находилось более 82 тысяч исполнительных производств по взысканию задолженностей в пользу предприятий ЖКХ на общую сумму более 3 миллиардов рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года задолженность увеличилась примерно на 23%, а количество самих исполнительных производств — на 15%.

Как сообщили 14 сентября в региональном управлении ФССП, за 7 месяцев текущего года с должников сумели взыскать более 673 миллионов рублей — почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

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«По данным статистики за полгода больше всего должников за жилищно-коммунальные услуги проживает на территории Колпино», — отметили в управлении Федеральной службы судебных приставов.

Там отмечают, что к неплательщикам коммунальных услуг применяется целый комплекс мер принуждения, например, ограничение в праве на выезд за пределы России, принудительное списание денежных средств с банковских счетов, а также арест принадлежащего должникам имущества.

Как ранее сообщили в Фонде капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Санкт-Петербурга, задолженность по уплате взносов на капремонт на 1 сентября 2017 года составляет 1 миллиард 200 миллионов рублей. Число должников по взносам на капремонт — 289 тысяч собственников, по жилым помещениям — 273 тысячи, по нежилым помещениям — 16 тысяч собственников.

Помимо угрозы судебного взыскания, в случае неплатежей собственников жилых помещений лишают до погашения долга права пользования мерами социальной поддержки (льготами) за жилищно-коммунальные услуги.

«На текущий момент в рамках целенаправленной претензионной работы погашена задолженность более чем на 55 миллионов рублей», — отметили в Фонде в начале сентября.