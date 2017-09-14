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13:18 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области снова подорожал бензин

Средняя цена за литр на данный момент варьируется от 36,5 до 37,2 рубля.

Источник: Reuters

По данным минэкономразвития Самарской области, цены на автомобильное топливо выросли, пишет 63.ru.

 — Цены на бензин марки АИ-95 подскочили в девяти муниципальных районах области. В среднем, топливо подорожало на 0,1 — 1,2 рубля за литр. Сейчас цена составляет 39,3−40 рублей, — отмечают в министерстве.

Средняя цена за один литр на данный момент составляет от 36,5 до 37,2 рубля. Топливо марки АИ-92 подорожало на 0,1 — 0,9 рубля. Цена за литр АИ-80 сейчас в пределах 31,4 — 31,8 рубля, стоимость дизельного топлива — от 35,2 до 37,2 рубля.

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