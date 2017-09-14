В Самарской области снова подорожал бензин
Средняя цена за литр на данный момент варьируется от 36,5 до 37,2 рубля.
Средняя цена за литр на данный момент варьируется от 36,5 до 37,2 рубля.
По данным минэкономразвития Самарской области, цены на автомобильное топливо выросли, пишет 63.ru.
— Цены на бензин марки АИ-95 подскочили в девяти муниципальных районах области. В среднем, топливо подорожало на 0,1 — 1,2 рубля за литр. Сейчас цена составляет 39,3−40 рублей, — отмечают в министерстве.
Средняя цена за один литр на данный момент составляет от 36,5 до 37,2 рубля. Топливо марки АИ-92 подорожало на 0,1 — 0,9 рубля. Цена за литр АИ-80 сейчас в пределах 31,4 — 31,8 рубля, стоимость дизельного топлива — от 35,2 до 37,2 рубля.