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15:05 (мск), источник: Publika.md

Молдова продолжает наращивать экспорт вина

Молдова продолжает наращивать экспорт вина. В прошлом году внешние поставки бутилированной продукции на 50% превысили показатели 2014-го.

Источник: Publika.md

Основные рынки сбыта — Румыния, Китай и Великобритания. В соседнюю страну, по данным Национального офиса винограда и вина, экспорт увеличился в 3,5 раза, в Китай — более чем в три раза, в Соединенное королевство — почти в два раза.

Больше чем в полтора раза выросли объемы поставок винодельческой продукции в Эстонию и Латвию.

Винодельческую отрасль нашей страны через различные программы помощи поддерживают Агентство по международному развитию США и правительство Швеции.

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