Молдова продолжает наращивать экспорт вина

Основные рынки сбыта — Румыния, Китай и Великобритания. В соседнюю страну, по данным Национального офиса винограда и вина, экспорт увеличился в 3,5 раза, в Китай — более чем в три раза, в Соединенное королевство — почти в два раза.



Больше чем в полтора раза выросли объемы поставок винодельческой продукции в Эстонию и Латвию.



Винодельческую отрасль нашей страны через различные программы помощи поддерживают Агентство по международному развитию США и правительство Швеции.