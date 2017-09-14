Сезон перекрытия улицы Ленина в Новосибирске закрывается
На грядущих выходных главную улицу города перекроют в последний раз, заявил мэр Новосибирска.
На грядущих выходных главную улицу города перекроют в последний раз, заявил мэр Новосибирска.
Сезон перекрытия улицы Ленина в Новосибирске закрывается, об этом мэр Анатолий Локоть заявил на встрече по СМИ.
На грядущих выходных улицу Ленина вновь перекроют для движения транспорта на участках от площади Ленина до улицы Советской и от Советской до улицы Урицкого.
«Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования», — отметили в
Градоначальник на встрече со СМИ заявил, что с наступлением холодов проект пешеходной улицы Ленина приостанавливается. Перекрывать улицу от автомобилей вновь планируют зимой.