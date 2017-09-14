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13:32 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Сезон перекрытия улицы Ленина в Новосибирске закрывается

На грядущих выходных главную улицу города перекроют в последний раз, заявил мэр Новосибирска.

Сезон перекрытия улицы Ленина в Новосибирске закрывается, об этом мэр Анатолий Локоть заявил на встрече по СМИ.

На грядущих выходных улицу Ленина вновь перекроют для движения транспорта на участках от площади Ленина до улицы Советской и от Советской до улицы Урицкого.

«Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования», — отметили в пресс-центре муниципалитета.

Градоначальник на встрече со СМИ заявил, что с наступлением холодов проект пешеходной улицы Ленина приостанавливается. Перекрывать улицу от автомобилей вновь планируют зимой.

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