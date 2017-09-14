Взносы на капремонт для крымчан: пеня не начисляется, но долги растут

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» сообщил генеральный директор «Крымского республиканского единого информационно-расчетного центра» Денис Галахов.

По его словам, закон о взносах на капитальный ремонт до сих пор вызывает непонимание у жителей полуострова — некоторые считают оплату взноса обременительной и игнорируют квитанции. Сейчас начисление пени за неуплату взносов временно приостановлено, однако долги у крымчан-неплательщиков растут ежемесячно.

«До сих пор не все граждане платят за капремонт, у них растет задолженность. Временно приостановлено начисление пени до момента полного разрешения ситуации со льготами. Как этот вопрос будет решен, пеня будет начисляться», — пояснил Галахов.

Вопрос предоставления льгот является одним из самых актуальных для крымчан. По словам руководителя ЕИРЦ, законодательством предусмотрены и льготы по оплате взносов на капремонт. Так, одинокие неработающие крымчане в возрасте старше 70 лет и семьи, в составе которых только граждане старше этого возраста, имеют право на льготу в размере 50%. А достигшие 80-летнего возраста от уплаты взноса освобождаются полностью. И хоть круг льготников и размер «коммунальной скидки» определены, полностью вопрос компенсации затрат гражданам преклонного возраста не решен.

«На сегодняшний день этот вопрос не закрыт. Тем не менее, просьба к одиноко проживающим и неработающим гражданам старше 70 лет обращаться в органы соцзащиты для истребования права на эту льготу. Когда будет принят соответствующий порядок, автоматически произойдет перерасчет за период с 1 января 2017 года», — заверил Денис Галахов.