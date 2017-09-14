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13:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Отопительный сезон в Новосибирске начнется 18 сентября

Постановление подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, рассказали «Вестям» в мэрии.

Отопительный сезон в Новосибирске начнется 18 сентября, Постановление подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, рассказали «Вестям» в мэрии.

«Город готов к подаче тепла, исходя из этого я подписываю постановление о начале отопительного сезона с 18 сентября, учитывая температурный режим и обращения горожан», — подвел итоги заседания городского штаба по подготовке к отопительному периоду 2017−2018 годов мэр Новосибирска Анатолий Локоть и подписал соответствующее постановление мэрии.

По данным Гидрометцентра, с 18 сентября в Новосибирске начинается резкое похолодание, с 19 сентября среднесуточная температура — ниже +8 ˚С. В связи с этим, для поддержания комфортной температуры внутри помещений, принято решение о начале разворота системы теплоснабжения города. .

С 18 сентября энергетики обеспечат техническую возможность подключения объектов здравоохранения и детских учреждений с круглосуточным пребыванием детей, детских дошкольных учреждений, с 20 сентября приступят к подключению объектов жилищного фонда, муниципальной бюджетной сферы, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования.

В настоящий момент тепло есть в двух больницах Новосибирска. 11 сентября отопительный сезон стартовал в Искитиме. В Бердске тепло в квартирах появится 20 сентября.

Ранее сообщалось, что Новосибирск полностью готов к старту отопительного сезона. За лето компания «СИБЭКО поменяла в городе 28 километров трубопровода.

«В рамках проведения гидравлических испытаний специалистами энергокомпании было выявлено 1 128 ослабленных мест на трубопроводах, что в общей сложности на 100 дефектов больше, чем в 2016 году», — заявили в компании.

Полностью налажено оборудование на теплоисточниках, насосных станциях, центральных тепловых пунктах и сетях.

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