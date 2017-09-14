Омских садоводов и фермеров приглашают принять участие в III фестивале урожая «Бабье лето»

Организатором фестиваля выступает региональное Агентство развития и инвестиций, при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Омского областного союза садоводческих и дачных некоммерческих объединений, а также Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).

На фестивале урожая растениеводам, садоводам, фермерам, а также местным сельхозпроизводителям удастся реализовать свою продукцию, поделиться опытом и найти новых покупателей.

Омичи и гости нашего города смогут приобрести экологически чистые органические удобрения, овощи и фрукты, саженцы, инструменты, ремесленные и интерьерные изделия, которые украсят загородный дом, товары народного потребления, мед разнообразных сортов.

Отметим, что согласно указу Губернатора Омской области Виктора Назарова в последнюю субботу сентября празднуется День садовода, поэтому в этом году 23 сентября гостей фестиваля ждет культурно-развлекательная программа. Помимо выступлений творческих коллективов в рамках фестиваля подведут итоги областного конкурса «Ветеранское подворье-2017», а также состоится ярмарка «Золотая осень».

Фестиваль урожая «Бабье лето» разделен на основные тематические разделы. В разделе «Дача. Сад. Огород» участники фестиваля смогут представить такие товары как семена, саженцы, удобрения, надежные теплицы, укрывной материал, парники и средства индивидуальной защиты. Во втором разделе — «Товары народного потребления» омские умельцы представят швейные и трикотажные изделия, сувениры, бижутерию, изделия из кожи и товары для детей. Третий раздел ярмарки представлен продукцией предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности — молочная, сырная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также мясная и рыбная продукция. В четвертом разделе местные фермеры реализуют свежие овощи, фрукты, зерно, крупы, муку и дикоросы.

Также любой посетитель фестиваля урожая сможет приобрести разнообразную медовую продукцию и сладости.

К участию в III фестивале урожая «Бабье лето» приглашаются садоводы, фермерские хозяйства, садово-дачные магазины, торговые фирмы, индивидуальные предприниматели и поставщики садово-огородного инвентаря.

Место проведения: площадь перед Экспоцентром, ул. 70 лет Октября, д. 25/2.

Время работы: 22—24 сентября , ежедневно с 10−00 до 18−00 часов.