Уборочную кампанию завершили 11 районов области из 27

Озимый клин убран полностью, сейчас заканчивается уборка яровых. Общая площадь посевов зерновых, которые пока остаются в поле, не превышает 10−15%.

В этом году самарская земля дала рекордный урожай: собрано уже свыше 2,6 млн т зерна при средней урожайности 30 центнера с гектара. Для сравнения, в прошлом году на эту дату было собрано 2 млн т зерна при средней урожайности 21,4 ц/га.