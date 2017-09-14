Уборочную кампанию завершили 11 районов области из 27
Аграрии региона завершают уборку зерновых культур: по данным облминсельхоза на 12 сентября, ее завершили 11 из 27 районов Самарской области.
Аграрии региона завершают уборку зерновых культур: по данным облминсельхоза на 12 сентября, ее завершили 11 из 27 районов Самарской области.
Озимый клин убран полностью, сейчас заканчивается уборка яровых. Общая площадь посевов зерновых, которые пока остаются в поле, не превышает 10−15%.
В этом году самарская земля дала рекордный урожай: собрано уже свыше 2,6 млн т зерна при средней урожайности 30 центнера с гектара. Для сравнения, в прошлом году на эту дату было собрано 2 млн т зерна при средней урожайности 21,4 ц/га.