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13:25 (мск), источник: Volga News

Уборочную кампанию завершили 11 районов области из 27

Аграрии региона завершают уборку зерновых культур: по данным облминсельхоза на 12 сентября, ее завершили 11 из 27 районов Самарской области.

Источник: РИА "Новости"

Озимый клин убран полностью, сейчас заканчивается уборка яровых. Общая площадь посевов зерновых, которые пока остаются в поле, не превышает 10−15%.

В этом году самарская земля дала рекордный урожай: собрано уже свыше 2,6 млн т зерна при средней урожайности 30 центнера с гектара. Для сравнения, в прошлом году на эту дату было собрано 2 млн т зерна при средней урожайности 21,4 ц/га.

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