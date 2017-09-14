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14:51 (мск), источник: Ежедневник.by

МИД Беларуси: Литва создает «скандальный имидж» БелАЭС

Литовское правительство приняло поставление о блокировке электроэнергии со строящейся Белорусской АЭС, чтобы предотвратить угрозу национальной безопасности Литвы.

Источник: Ежедневник.by

Принятием постановления о блокировке электроэнергии со строящейся Белорусской АЭС литовское правительство продолжает нагнетать напряженность вокруг станции. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик.

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13 сентября литовское правительство приняло постановление «О необходимых мерах, предназначенных для защиты от небезопасной атомной электростанции, которую строят в Беларуси и которая представляет угрозу нацбезопасности, окружению и обществу Литвы». Документ предусматривает ряд мер, направленных на то, чтобы после запуска АЭС в Островце в Литву не могла попасть белорусская электроэнергия, за исключением той, которая необходима для обеспечения надежности энергетической системы страны.

Так, в 2018 году должно быть достигнуто соглашение с Эстонией и Латвией о применении налога на передачу электроэнергии третьих стран. Кроме того, предусмотрено договориться с Эстонией, Латвией и Польшей о применении единых принципов, связанных с попаданием электроэнергии из третьих стран на рынок с момента запуска БелАЭС, сообщил БелаПАН.

«Раньше литовская сторона заявляла, что сделает все для остановки строительства, — напомнил Мирончик. — После принятия плана можно констатировать, что наши литовские партнеры уверены в успешном вводе электростанции в эксплуатацию».

Вчерашний документ литовского правительства, по словам пресс-секретаря МИД, — «очередное подтверждение избранной нашим соседним государством отнюдь не соседской практики искусственного нагнетания напряженности вокруг проекта нашей атомной электростанции». «Вместо конструктивного диалога и поиска взаимной выгоды наши соседи предпочитают изобретать все новые меры, призванные продемонстрировать их непреклонность и готовность к противостоянию, всячески создать стойкий скандальный имидж».

«Кстати, я не удивлюсь, — сказал он, — если в самое ближайшее время ряд крупных западных СМИ найдут повод опубликовать обширные материалы на тему Белорусской АЭС — естественно, с очаровательным, едва уловимым, литовским акцентом».

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