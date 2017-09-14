МИД Беларуси: Литва создает «скандальный имидж» БелАЭС
Литовское правительство приняло поставление о блокировке электроэнергии со строящейся Белорусской АЭС, чтобы предотвратить угрозу национальной безопасности Литвы.
Литовское правительство приняло поставление о блокировке электроэнергии со строящейся Белорусской АЭС, чтобы предотвратить угрозу национальной безопасности Литвы.
Принятием постановления о блокировке электроэнергии со строящейся Белорусской АЭС литовское правительство продолжает нагнетать напряженность вокруг станции. Об этом заявил
13 сентября литовское правительство приняло постановление «О необходимых мерах, предназначенных для защиты от небезопасной атомной электростанции, которую строят в Беларуси и которая представляет угрозу нацбезопасности, окружению и обществу Литвы». Документ предусматривает ряд мер, направленных на то, чтобы после запуска АЭС в Островце в Литву не могла попасть белорусская электроэнергия, за исключением той, которая необходима для обеспечения надежности энергетической системы страны.
Так, в 2018 году должно быть достигнуто соглашение с Эстонией и Латвией о применении налога на передачу электроэнергии третьих стран. Кроме того, предусмотрено договориться с Эстонией, Латвией и Польшей о применении единых принципов, связанных с попаданием электроэнергии из третьих стран на рынок с момента запуска БелАЭС, сообщил БелаПАН.
«Раньше литовская сторона заявляла, что сделает все для остановки строительства, — напомнил Мирончик. — После принятия плана можно констатировать, что наши литовские партнеры уверены в успешном вводе электростанции в эксплуатацию».
Вчерашний документ литовского правительства, по словам
«Кстати, я не удивлюсь, — сказал он, — если в самое ближайшее время ряд крупных западных СМИ найдут повод опубликовать обширные материалы на тему Белорусской АЭС — естественно, с очаровательным, едва уловимым, литовским акцентом».