Назарбаев ответил на вопрос о возможной девальвации
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на
Журналисты задали вопрос о возможной девальвации этой осенью.
«Это досужие домыслы. Никаких предпосылок, по крайней мере сейчас, нету. Свободно плавающий курс тенге правильный. Если жестко его привязать, то придется тратить государственные деньги. Конечно, если резкие колебания, когда нефть была 135 долларов баррель и упал на 40, конечно, и рубль падает, и тенге.
Сегодня таких предпосылок нет. Нефть — 52−55 долларов, стоит устойчиво. Будет изменяться, люди к этому привыкают", — заметил Президент.