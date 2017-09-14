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14:03 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев ответил на вопрос о возможной девальвации

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции в Акорде заметил, что предпосылок для резкого колебания курса тенге нет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

ЦБ: $ 57.7706   +0.10 € 68.6950   -0.40 ММВБ: $ 57.7375   -0.22 € 68.6575   -0.24
Источник: Tengrinews

Журналисты задали вопрос о возможной девальвации этой осенью.

«Это досужие домыслы. Никаких предпосылок, по крайней мере сейчас, нету. Свободно плавающий курс тенге правильный. Если жестко его привязать, то придется тратить государственные деньги. Конечно, если резкие колебания, когда нефть была 135 долларов баррель и упал на 40, конечно, и рубль падает, и тенге.

Сегодня таких предпосылок нет. Нефть — 52−55 долларов, стоит устойчиво. Будет изменяться, люди к этому привыкают", — заметил Президент.

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