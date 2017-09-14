Назарбаев ответил на вопрос о возможной девальвации

«Это досужие домыслы. Никаких предпосылок, по крайней мере сейчас, нету. Свободно плавающий курс тенге правильный. Если жестко его привязать, то придется тратить государственные деньги. Конечно, если резкие колебания, когда нефть была 135 долларов баррель и упал на 40, конечно, и рубль падает, и тенге.