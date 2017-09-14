Маск опубликовал видео неудачных приземлений ракеты Falcon 9
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в своем Instagram видеоролик с неудачными приземлениями
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в своем Instagram видеоролик с неудачными приземлениями
«Мрачная история о том, как Falcon 9, первая возвращаемая ракета орбитального класса, в итоге смогла приземлиться. Может быть, Falcon понял, что до сих пор любит нас, или наконец прочитал инструкции», — написал он в сопровождении к видеоролику.
На кадрах видно, как ракета многократно неудачно приземлялась в воду или на сушу, а также взрывалась в воздухе. Каждая попытка сопровождается комментариями и датой запуска, начиная с 2013 года. В один момент на видео появляется надпись: «Технически она приземлилась, однако не целая».
В середине августа SpaceX успешно запустила космический грузовик Dragon к Международной космической станции (МКС) с помощью Falcon 9. А в июле компания смогла вывести на орбиту спутник связи Intelsat 35e с помощью