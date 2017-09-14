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13:56 (мск), источник: РБК

Маск опубликовал видео неудачных приземлений ракеты Falcon 9

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в своем Instagram видеоролик с неудачными приземлениями ракеты-носителя Falcon 9.

«Мрачная история о том, как Falcon 9, первая возвращаемая ракета орбитального класса, в итоге смогла приземлиться. Может быть, Falcon понял, что до сих пор любит нас, или наконец прочитал инструкции», — написал он в сопровождении к видеоролику.

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах видно, как ракета многократно неудачно приземлялась в воду или на сушу, а также взрывалась в воздухе. Каждая попытка сопровождается комментариями и датой запуска, начиная с 2013 года. В один момент на видео появляется надпись: «Технически она приземлилась, однако не целая».

В середине августа SpaceX успешно запустила космический грузовик Dragon к Международной космической станции (МКС) с помощью Falcon 9. А в июле компания смогла вывести на орбиту спутник связи Intelsat 35e с помощью ракеты-носителя. Это произошло после двух неудачных попыток старта.

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Во время загрузки произошла ошибка.
31 марта© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Сергей Костенко
Это говорит о том, что американцы никогда не были на Луне...
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