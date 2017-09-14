Утилизацией отходов Байкальского ЦБК займётся холдинг «Росгеология»
В рамках форума стало известно, что утилизацией отходов Байкальского ЦБК займётся «Росгеология». Проект уже готов.
В рамках форума стало известно, что утилизацией отходов Байкальского ЦБК займётся «Росгеология». Проект уже готов.
Представители стратегической компании поделились с корреспондентами «Вести-Иркутск» секретом технологии утилизации и сроками проекта. Планируется, что работы начнут в марте следующего года. До 2020-го «Росгеология» должна будет ликвидировать экологическую опасность в Байкальске. Чтобы процесс был более эффективным, объявили конкурс на лучший «рецепт» ликвидации. Предложения принимали от лучших учёных страны. В итоге параллельно применят две технологии — преобразование
— Конечно, ситуация деградирует. + 6,4 миллиона тонн. Это