Утилизацией отходов Байкальского ЦБК займётся холдинг «Росгеология»

Представители стратегической компании поделились с корреспондентами «Вести-Иркутск» секретом технологии утилизации и сроками проекта. Планируется, что работы начнут в марте следующего года. До 2020-го «Росгеология» должна будет ликвидировать экологическую опасность в Байкальске. Чтобы процесс был более эффективным, объявили конкурс на лучший «рецепт» ликвидации. Предложения принимали от лучших учёных страны. В итоге параллельно применят две технологии — преобразование шлам-лигнина в твёрдое нетоксичное вещество и в синтетическую нефть и активированный уголь. И затягивать с началом работ нельзя, уверены в геологическом холдинге.