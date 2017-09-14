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14:19 (мск), источник: Вести Иркутск

Утилизацией отходов Байкальского ЦБК займётся холдинг «Росгеология»

В рамках форума стало известно, что утилизацией отходов Байкальского ЦБК займётся «Росгеология». Проект уже готов.

Источник: Вести Иркутск

Представители стратегической компании поделились с корреспондентами «Вести-Иркутск» секретом технологии утилизации и сроками проекта. Планируется, что работы начнут в марте следующего года. До 2020-го «Росгеология» должна будет ликвидировать экологическую опасность в Байкальске. Чтобы процесс был более эффективным, объявили конкурс на лучший «рецепт» ликвидации. Предложения принимали от лучших учёных страны. В итоге параллельно применят две технологии — преобразование шлам-лигнина в твёрдое нетоксичное вещество и в синтетическую нефть и активированный уголь. И затягивать с началом работ нельзя, уверены в геологическом холдинге.

— Конечно, ситуация деградирует. + 6,4 миллиона тонн. Это шлам-лигнин, это надшламовая вода, загрязнённая формальдегидами, туда же сбрасываются промышленные бытовые отходы. В том числе зола с Байкальской ТЭЦ. То есть это такая крупномасштабная опасная свалка. Которая в случае попадания в естественную систему вызовет экологическую катастрофу, — говорит директор департамента энергетических ресурсов и геоэкологии государственного холдинга «Росгеология» Альберт Исхаков.

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