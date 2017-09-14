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17:26 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Количество соли на петербургских дорогах зимой сократят до 5%

Улицы будут посыпать песком и гранитной крошкой.

Источник: РИА "Новости"

Смольный снова намерен отказаться от использования соли на дорогах Петербурга в зимнее время, сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству. Ее заменят гранитной крошкой.

По данным ведомства, регламент уборки улиц зимой будет еще больше ужесточен, и количество соли на дорогах снизят до 5%. Планируется закупить 100 тысяч тонн песка и 7 тысяч тонн гранитной крошки. Ими будут посыпать территорию размером 59 млн квадратных метров, где находятся около 2,5 тысяч дорог.

На уборку города выйдут более 1,5 тысяч специальных машин, а перерабатывать снег будут в 18 пунктах.

Зимний сезон официально начнется в Северной столице 16 октября.

Напомним, минувшей зимой использование соли на петербургских дорогах сократили в 15 раз.

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